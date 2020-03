Òdena celebra una segona edició de la Fira de la Dona

Òdena celebrarà aquest diumenge la segona edició de la Fira de les Dones, una manera diferent de portar la reclamació amb l'esperit del 8-M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, al carrer. La fira tindrà lloc al carrer Lleida, de 10 del matí fins a les 3 de la tarda. La jornada festiva i reivindicativa tindrà, segons fonts municipals, «la sororitat i el compartiment d'experiències, com a eix central de les activitats, i hi ha previstes xerrades i actuacions». Hi haurà 62 parades i més de 150 dones participants en aquesta segona edició, que superen el nombre de propostes inscrites de l'any passat.

Fonts de la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Òdena han explicat que la jornada «posarà de nou en valor el potencial de la dona en el seu rol professional, artístic, cultural i esportiu visibilitzant la gran quantitat d'iniciatives protagonitzades per dones existents a la comarca i de la resta del territori, amb participants de tota la comarca i altres vingudes del Bages, el Moianès, el Baix Llobregat, el Pla d'Urgell, l'Alt i el Baix Penedès, el Berguedà, el Vallès Oriental, el Pla de l'Estany i el Barcelonès».

L'estesa de parades oferirà iniciatives solidàries, art, artesania, productes de la terra, bijuteria, olis i cosmètica natural, projectes pedagògics i iniciatives comercials, que al llarg del matí es combinaran amb una agenda de xerrades on diferents esferes de la vida de la dona seran els protagonistes. I s'oferiran xerrades de temàtica diversa, des del procés de lactància als protectors solars, passant per la roba i com ens afecta i eines de protecció personal.

Entre d'altres activitats hi haurà rituals de ioga, contes teatralitzats, una exhibició de trapezi, poesia i música en directe.