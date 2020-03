El PSC renova la direcció a l'Anoia per incloure millor la representació al territori

El polític odonenc Francisco Guisado es manté com a cap del PSC a la comarca de l'Anoia, i l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noem´Trucharte, serà la número 2. Els socialistes van fer el quart Congrés de la Federació del PSC-Anoia al Museu de la Pell d'Igualada el passat cap de setmana. A part del lideratge de Guisado i del posicionament de Trucharte com un dels valors socialistes a la comarca, la nova direcció és la representació d'una renovació important de càrrec i de la inclusió dels representants de bona part dels municipis de l'Anoia. La nova direcció vol treballar amb la idea del seu eslògan, "una Anoia amb futur", proposa que per revertir la situació d'atur, es treballi en atraure inversions industrials. Entre els punts de programa ttambé destaquen idees com "lluitar per la justícia social i per a frenar la desigualtat, millorar les comunicacions amb el tren gran a l'horitzó, fer front a l'emergència climàtica, promoure la igualtat real entre dones i homes i oferir una política de serveis i equipaments públics al servei de la gent".

La nova direcció l'encapçala Francisco Guisado que repeteix mandat amb una important renovació de l'equip. L'acompanyen l'acaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, com a viceprimera secretària i membre de la direcció nacional del partit; l'odenenca Sandra Fernández a Organització; la masquefina Isis Abad com a adjunta a Organització; la torretana Carla Suárez a Coordinació i Formació; l'igualadí Xavier Figueres com a coordinador de Política municipal; l'hostelatenc Dani Vendrell com a adjunt a Política Municipal; el montbuienc Miguel Leiva a Territori; la vilanovina Eva Vadillo a Acció Política; el pierenc Fernando Torres a Suport territorial; i el vilanoví Carlos García com a responsable de l'Agenda 2030.

El PSC-Anoia es proposa aconseguir ser la primera força a la comarca de l'Anoia. La nova direcció entén que el partit ha tingut uns resultats per sota del que era habitual en les convocatòries electorals dels darrers anys, però veu que viu "en un moment on el partit està recuperant posicions arreu de Catalunya i a la comarca". I en aquest sentit, destaca que "ha augmentat la seva presència institucional tot entrant a formar part del govern del Consell Comarcal" per l'acord que manté amb Junts x Cat.

El Congrés de Federació del PSC-Anoia va comptar amb la participació de la portaveu al Parlament i viceprimera secretària del partit, Eva Granados, i la diputada al Congrés Mercè Parea. Totes dues han destacat el treball del PSC-Anoia i el compromís dels socialistes amb la comarca. Amb la mirada posada a les eleccions al Parlament, Granados va avançar que elaboraran un seguit de propostes que facin referència exclusivament a l'Anoia i que responguin als reptes que té la comarca. La portaveu socialista també va destacar la bona feia del govern socialista a l'Estat amb Pedro Sánchez al capdavant, cosa que demostra, ha assegurat, la vocació de govern dels socialistes i d'aportar solucions i no problemes.

Mercè Parea va fer referència a les esmenes que el PSC-Anoia va presentat, a través del grup socialista al Parlament, als pressupostos de la Generalitat que s'estan tramitant amb l'objectiu d'incrementar la inversió a l'Anoia.