Sant Martí de Tous dona a conèixer l'oferta de l'aula de formació

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous ja ha obert les inscripcions pels cursos de l'Aula Municipal de Formació, més d'una vintena d'activitats que es podran dur a terme des d'ara i fins al mes de juny.

L'oferta de cursos i activitats del programa d'enguany és necessàriament variada per satisfer públics diferents. El taller «Fem memòria», pintura i manualitats, gimnàstica de manteniment o, fins i tot, el curs de Country, són algunes de les propostes de l'Aula Municipal de Formació per a la gent gran.

Per a estudiants, classes de tècniques d'estudi, d'anglès (primària i ESO) i també classes de First Certificate per a majors de 16 anys. Els que volen posar-se en forma trobaran activitats com fitness i aeròbic, hatha ioga, ioga kundalini o ioga per a adults. Així mateix, s'ofereixen cursos intensius per treure's el carnet de conduir a càrrec de l'Autoescola CID i Autoescola Vilanova, a més d'altres activitats com les xerrades femenines mensuals. Podeu consultar el catàleg d'activitats complet a la web tous.cat.

Els veïns i veïnes de Tous poden matricular-s'hi presencialment a l'edifici de Cal Frarés o bé trucant al 93 809 68 34. L'Aula Municipal de Formació dona servei a més d'un centenar de veïns i veïnes al llarg de l'any i s'ha consolidat com un espai d'oci i formació pels touencs en els darrers anys.