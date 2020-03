Els habitants d'Igualada, Òdena, Vilanova i Santa Margarida no podran sortir del seu municipi a partir de la mitjanit

El Govern de la Generalitat ha decidit prendre una decisió dràstica per intentar contenir el brot de coronavirus d'Igualada: els habitats de la ciutat, així com els d'Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui no podran sortir del seu municipi a partir d'aquesta mitjanit i fins a nova ordre.

L'aïllament de les quatre localitats anoienques l'ha justificat la consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, en una roda de premsa en la qual s'ha posat èmfasi en el creixement del número de persones infectades en només 24 hores. De les 20 que hi havia afectades pel coronavirus ahir, avui, divendres, s'ha passat a les 58. A tot Catalunya, la xifra de malalts és de 261.

"És una mesura necessària, si no no es prendria" ha dit Vergés, abans d'emocionar-se i dir bona nit des de la distància als seus pares, el seu company i els seus dos fills, Nil i Nel, que es troben dins la zona de confinament.

Segons ha pogut saber Regió7, aquest vespre ja hi ha vehicles dels Mossos als accessos d'Igualada.