Igualada es lleva gairebé deserta el primer dia sense escoles ni instituts pel brot de coronavirus

Igualada s'ha llevat gairebé deserta aquest dijous al matí, el primer dia després de decretar el tancament dels centres educatius de la ciutat i els municipis veïns pel brot de coronavirus. La directora de l'Institut Pere Vives d'Igualada, Carme Hernández, ha explicat que l'aturada representa un "trasbals" per la dinàmica del centre, "sobretot perquè és una època important de preparació de les proves de selectivitat". Quan es va fer públic, el centre va enviar un correu electrònic a tots els alumnes perquè a partir d'avui i durant quinze dies es quedin a casa. La mesura afecta més de 15.400 alumnes i 1.400 professors entre Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí.

Incertesa entre el professorat i l'alumnat de l'Institut Pere Vives d'Igualada per com el tancament pot arribar a afectar al curs acadèmic. La realitat és que ara mateix els alumnes es troben en període d'avaluacions i exàmens, que ha quedat truncat, i, a més, en breu començaran les preinscripcions. D'altra banda, els alumnes més preocupats per la mesura són els de segon de batxillerat, que s'estan preparant per les proves d'accés a la universitat.

Precisament, un dels professors de l'institut Pere Vives de segon de batxillerat, preveient que el tancament dels centres podia ser una realitat, va idear una prova pilot per realitzar classes a distància que es posarà en marxa aquest migdia. "De moment hi ha nerviosisme per ser època d'avaluacions i de notes, però haurem d'esperar a veure com evoluciona tot", ha afegit la directora, Carme Hernández.

Des de l'escola Gabriel Castellà d'Igualada, la responsable, Núria Ramon, ha explicat que ahir a la tarda tots els grups de pares "bullien". De seguida que es va saber amb certesa la mesura, la directora la va comunicar als pares per tranquil·litzar-los. Amb tot, l'extrem que més inquieta els adults és que hi pugui haver casos de coronavirus a l'escola. "Però això a dia d'avui no ho sabem", ha lamentat Ramon.

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el departament de Salut, van decidir el tancament de 39 centres educatius públics i concertats d'Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui, i Vilanova del Camí per un període de dues setmanes.