El restaurant Somiatruites d'Igualada obre el menjar a domicili pel coronavirus

El restaurant Somiatruites activa des d'avui el servei de menjar per emportar i de repartiment a domicili per fer front a la crisi del coronavirus a Igualada. Davant les restriccions de mobilitat dels ciutadans anunciades pel govern de la Generalitat de Catalunya pels propers dies, el restaurant igualadí amplia els seus serveis amb la possibilitat d'encarregar menjar per emportar i poder facilitar d'aquesta manera els aspectes logístics i organitzatius de les famílies davant del tancaments dels centres escolars, així com facilitar el servei a totes aquelles persones que, complint les mesures d'aïllament imposades, no puguin venir al restaurant.

El servei es posa en marxa des d'avui mateix i les comandes es podran fer a través del telèfon 93 803 66 26. Els comensals podran passar a recollir les comandes pel restaurant Somiatruites, i també es farà repartiment dels encàrrecs a domicili. Els clients podran escollir entre els plats del menú de migdia habitual: un primer, un segon i unes postres, i tindrà un preu de 14 euros. Aquest servei inclourà l'oferta del menú de migdia de dilluns a divendres.

No obstant, el Somiatruites continua obrint també en el seu local del barri del Rec.