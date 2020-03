Igualada i els tres municipis de la Conca d'Òdena tindran un confinament més estricte

Marc Castells preveu que Igualada es mantindrà en situació de confinament especial; un confinament dins d'un confinament, si finalment s'aplica el tancament d'aeroports, ports, trens i carrerteres de Catalunya com demanava anit el president Quim Torra. Al mateix temps, els quatre municipis de la conca d'Òdena van prendre ahir mesures per garantir les condicions de vida dels més vulnerables, de persones sense recursos i persones grans soles que necessiten una assistència. Aquesta és una tasca que els anoiencs coordinen amb Creu Roja, i ahir el president de l'entitat humanitària, l'igualadi Enric Morist, va dirigir la reunió de la Comissió Social.

L'alcalde d'Igualada confia que els efectes de les mesures "draconianes" es puguin veure en un termini de 14 dies, i va assegurar que aquetes dues setmanes de confinament "les hem d'aguantar bé". I dirigint-se als ciutadans de la seva ciutat i de la conca va afdvertir que "això no és cap joc ni cap broma. Estem en una situació epidemiològica complexa".

Com és habitual, Castells no va voler donar dades sobre nous casos o número de víctimes mortals, però va deixar clar que n'hi hauria més, perquè encara no s'ha arribat al pic de la propagació del virus i que "és possible que hi pugui haver una víctima mortal més" entre les persones amb una salut més dèbil. En aquest entorn, Castells va insistir en fer una crida a l'autoprotecció com a millor mesura per contenir el virus. I en aquest sentit, dos missatges: potenciar la higiene personal i evitar tan com sigui possible el contacte amb els més grans, perquè són els més vulnerables.

Enric Morist, president de Creu Roja, després d'agrair el treball en equip dels 4 alcaldes i dels regidors dels municipis afectats, va indicar que la a Comissió Social, on es reuneixen ajuntaments i consell comarcal i experts, "ha decidit mantenir oberts els bancs d'aliments municipals. extremant als màxim les precaucions dels que hi treballin". També han acordat "mantenir l'assistència social de les persones que cal assistir a domicili i incrementar les trucades proactives a les persones que en situació de fregilitat per saber l'estat de salut, si els calen més serveis socials i fer l'acompanyament emocional, que també és molt important".

Entre d'altres mesures, als nens que tenen menjador social, a partir de la setmana que ve, tindran un sistema per garantir que tenen l'àpat garantit igual que fins ara el tenien al menjador escolar. Una possibilitat es crear una tarja perquè les famílies d'aquests menors puguin anar a comprar els aliments

Per últim, les persones que tenen el servei de Teleasistència tindran línia gratuïta per poder trucar les 24 hores del dia. S'està ultimant el procés d'acord amb la Diputació de Barcelona, que presta el servei.

Castells també ha anunciat altres mesures, com la gratuïtat de la zona blava durant l'edpisodi de confinament i que també serà de franc aparcar al pàrguing de l'hospital d'Igualada.