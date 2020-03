Els municipis confinats de la Conca d'Òdena posen en marxa un telèfon 24h

El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha anunciat aquest dissabte que els municipis confinats de la Conca d'Òdena posaran en marxa un servei telefònic les 24 hores perquè els ciutadans més vulnerables i els que utilitzen serveis de teleassistència puguin contactar per resoldre dubtes i rebre trucades per fer-los un "acompanyament emocional".

En roda de premsa, ha explicat que els municipis mantindran obert el banc d'aliments i es garantirà l'ajut domiciliari per aquelles persones que no tinguin possibilitat de rebre aliments i atendre les necessitats. Morist ha dit que es treballa per trobar la fórmula perquè els infants que ja reben la prestació de menjador escolar, amb els centres tancats, puguin beneficiar-se de l'ajut.