Castells adverteix a les administracions superiors que la Conca d'Òdena pot tenir un atur del 50%

MANOLO HIDALGO Polígon de les Comes, a Igualada, amb tota la indústria i els tallers tancats

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha advertit que la propera setmana, si no es decreten mesures urgents per aturar el cop que suposa el tancament de la Conca d'Òdena, «hi pot haver una allau d'expedients de regulació de treball (ERTE) a les empreses d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. En una prospectiva interna dels quatre municipis, Castells ha advertit que les xifres d'atur poden arribar a ser del 50%.

En la compareixença d'aquest diumenge al migdia, l'alcalde igualadí ha assegurat que continua avançant la proliferació del virus a l'Anoia, en una situació que ha definit com a molt greu, però que té l'evolució prevista. Les dadese exactes sobre el brot d'Igualada, però, les dona el departament de Salut, en principi a mitja tarda.

Castells, sempre gràfic en els exemples i les comparacions, ha assegurat que «estem passant un tsunammolt greu en l'àmbit de la salut, però si no hi posem mesures ens ve un segon tsunami en l'àmbit econòmic». A la Conca d'Òdena hi treballen 20.000 persones i «és un dels clústers industrials més potents de catalunya. Aglutina el 28% del PIB de la comarca. Som un dels llocs més importants del país on es genereen cadenes de valors i es dona subministrament a Catalunya i a molts punts d'Europa».

L'alcalde igualadí espera que ens les properes hores hi hagi respostes globals i convida al govern espanyol a moure fitxa en aquest sentit, ara que ha agafat el control absolut de la situació arran del decret d'alarma de dissabte al vespre. A nivell local, o supramunicipal, ha anunciat dues mesures, un pla de xoc per a autònoms i petites empreses que consistirà en fer que les feines de manteniment d'equipaments que fins ara s'havien adjudicat a empreses de fora d'aquests municipis ara s'atorguin a empreses locals, i també que hi hagi prioritat sobre l'adquisició de productes de productors locals.

Aquestes decisions es prenen en el sí d'una comissió econòmica en la que també hi són presents els representants de la Unió Empresarial de l'Anoia.

Per la seva part, la consellera d'Indústria, la igualadina Àngels Chacón, ha parlat amb la ministra homòloga, Reyes Maroto, per activar els check point a l'Anoia, un punt de càrrega i descàrrega segura per facilitar el trànsit des de dins de la zona confinada i a dins d'aquesta àrea. Chacón ha obtingut la seva aprovació i aquesta operativa seguirà endavant.

Chacón també va indicar que, de moment, es manté el confinament dels 4 municipis del cor de l'Anoia, perquè, ara per ara no hi ha una ordre que ho reboqui.