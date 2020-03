Igualada anuncia un pla de xoc per evitar que l'empresariat local s'enfonsi

El confinament d'Igualada i els altres tres municipis de Conca d'Òdena està començant a passar factura a les empreses locals i autònoms, i per aquest motiu l'ajuntament de la capital anoienca ha ideat un pla de xoc per evitar que els efectes econòmics siguin més greus. A partir de la setmana que ve el consistori contractarà petites empreses dels municipis afectats per al manteniment d'equipaments que han estat tancats després de detectar el brot, i per altra banda s'ha ideat un programa d'alimentació amb productors locals.

L'alcalde de la capital de l'Anoia, Marc Castells, ha anunciat les mesures aquest diumenge en una roda de premsa acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, juntament amb la resta d'alcaldes dels municipis afectats i el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech. Les accions en l'àmbit econòmic permetran «donar aire econòmic a les petites empreses i autònoms», ha afirmat Castells. Fins ara el manteniment dels equipaments municipals es feia amb empreses de fora de la Conca d'Òdena (l'àrea conformada per les ciutats del centre de l'Anoia) i la contractació de les empreses locals podria ser una empenta a l'economia local, que s'està veient greument afectada pel confinament. Hi haurà més mesures, però no han estat detallades en la compareixença d'aquest diumenge. Aquestes actuacions han estat ideades per tècnics de l'àmbit econòmic dels diferents ajuntaments i experts, que estan treballant per pal·liar, en la mesura del que és possible, les nefastes conseqüències econòmiques que suposa no poder oferir serveis o vendre els productes a clients de fora.

El consistori igualadí també està estudiant com afecta l'estat d'emergència a aquesta zona de l'Anoia, amb una situació encara més especial i delicada respecte a la resta de Catalunya i l'estat espanyol. I és que l'estat ha passat a assumir totes les competències, també les transferides a la Generalitat. Per aquest motiu la consellera d'empresa del govern català ha contactat amb el ministeri d'Indústria per demanar que s'estableixi un punt de control de lliure mercaderia perquè la indústria local pugui proveir als seus clients, i així evitar una realitat econòmica que es pot complicar molt si les naus industrials dels polígons de la zona aturen l'activitat. Una petició a la que el govern espanyol ha accedit. Castells ha ressaltat la importància de la indústria de l'Anoia, tot destacant que aporta «el 28% del PIB» de Catalunya, i ha afegit que l'aturada del sector significaria, en les properes setmanes «una allau d'expedients de regulació temporal a la Conca d'Òdena». Si s'arriba a aquest extrem, l'equip econòmic ha calculat que hi pot haver un 50% d'atur a la zona.

Més contagis, i greus

Tot i l'alcalde d'Igualada no ha donat xifres, ha dit que hi ha «degoteig constant» d'increment de contagiats a la ciutat i que «segurament haurem de lamentar més morts». Una situació que ha qualificat de «molt greu». També ha lloat la feina del personal sanitari de l'hospital d'Igualada i els centres d'atenció primària i ha dit que «són un exemple per tota la població».