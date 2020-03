Castellolí és el centre de coordinació d'emergències a la Conca d'Òdena

El municipi de Castellolí acull aquests dies el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), el punt avançat des d'on treballa l'estructura de protecció civil de Catalunya (Mossos d'Esquadra i SEM, entre d'altres) per a gestionar les emergències i coordinar l'operativa de la zona de la Conca d'Òdena. El CECAT s'ha instal·lat concretament al Restaurant NouUrbisol, i des d'allà els serveis de seguretat i emergències treballen a ple rendiment les 24 hores del dia per fer front a l'emergència provocada per la pandèmia del Covid-19.

Tot i no estar dins el perímetre de la zona confinada, l'Ajuntament de Castellolí, igual que els ajuntaments de La Pobla de Claramunt i de Jorba- està plenament implicat en l'operatiu de crisi i participa en les reunions de coordinació de la Conca d'Òdena amb la resta d'Ajuntaments, ja que el municipi de Castellolí estan patint "enormement" les conseqüències del confinament, segons han explicat fonts municipals. És per això que els set Ajuntaments de la Conca d'Òdena, ja siguin de dins com de fora del perímetre, treballen conjuntament per resoldre les incidències i garantir els serveis bàsics.

En aquest sentit, l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, es mostra satisfet "d'haver aconseguit la zona blanca d'intercanvi de mercaderies, fruit de la feina dels set ajuntaments implicats i els agents socioeconòmics". Per Serra "s'ha demostrat que per sobre dels colors polítics hem fet més pinya que mai per afrontar junts aquesta situació d'enorme dificultat". Dos cops al dia de manera telemàtica els set alcaldes es reuneixen per mantenir-se informats i per valorar els efectes del confinament i també les afectacions que té sobre els municipis de fora del perímetre.

CAP tancat i assistència per als més vulnerables

Pel que fa als aspectes de salut, la primera conseqüència que han patit els veïns de Castellolí ha estat el tancament del CAP, ja que s'han concentrat les assistències primàries i ara s'han de traslladar al CAP de La Pobla de Claramunt.

D'altra banda, perquè les persones grans amb dificultats de desplaçament no es quedin sense abastament d'aliments, l'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de compra setmanal perquè tots els veïns que deixin la llista de la compra a l'Ajuntament puguin rebre els aliments al seu domicili. L'aprovisionament va a càrrec de diverses botigues del centre de Capellades. La regidora d'Educació, Sanitat i Benestar Social, Carla Peña, assegura que "en aquesta situació excepcional que estem vivint, un dels nostres principals objectius és vetllar perquè tots els nostres veïns i veïnes tinguin garantits els serveis bàsics".

Precisament sobre els serveis bàsics l'Ajuntament celebra haver pogut restablir el servei de la recollida porta a porta dissabte al vespre. La regidora de medi ambient i turisme Teresa Guixà fa una crida als veïns a mantenir els cubells nets, perquè una bona higiene evita contactes, i recorda que si s'utilitzen mascaretes, guants de làtex o vinil, van a la "resta" i es pot treure cada dia, com a "bolquers".