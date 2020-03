Les empreses d'aigua de l'Anoia garanteixen el subministrament

Les empreses subministradores d'aigua potable als domicilis de l'Anoia garanteixen que poden mantenir el servei en l'actual situació de confinament. Aigua de Rigat i Anaigua han fet un comunicat conjunt en el que afirmen que "conscients de la inquietud que pot generar entre la població que pugui afectar a un bé bàsic com és l'aigua, els serveis de subministrament i sanejament d'aigua estan plenament assegurats amb les mateixes garanties que fins ara.

Aigua de Ricat, presta servei als municipis d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, mentre que Anaigua ho fa a Piera, Masquefa, Mediona i Castellfollit de Riubregós. Asseguren les empreses que "la qualitat i la seguretat de l'aigua potable estan garantides en tot moment" i que "els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l'aigua subministrada, no veient-se aquesta afectada per l'actual situació".

Les empreses han adoptat protocols amb mesures preventives per als seus treballadors i per garantir el normal funcionament de les instal·lacions on opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament. Entre les mesures, potenciar el teletreball, que els operaris treballin de forma independent, una garantia de fer els manteniments preventius i atendre les urgències, i la supressió del servei al client presencial. Hi ha a disposició dels usuaris, el telèfon gratuït 900 100 364 i el 900 100 365, un telèfon de 24 hores per a urgències.