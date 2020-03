L'Ajuntament de Tous activa un servei d'abastiment i ajuda a domicili pels col·lectius més vulnerables

L'Ajuntament de Tous posa en marxa un servei d'abastiment i ajuda a domicili per als col·lectius més vulnerables i famílies confinades a casa davant la crisi del coronavirus (Covid-19), el virus que va començar a expandir-se a la Xina i que en les darreres setmanes ha arribat a Catalunya, amb una especial afectació a la comarca de l'Anoia, on fins diumenge havien mort 7 persones i havia afectat més d'una setantena de persones.

El sistema serà per als col·lectius més vulnerables (com les persones grans o amb patologies prèvies) així com famílies confinades a les llars, que es coordina des de la regidoria de Salut, i que es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de voluntaris i voluntàries del poble, que es posen al servei d'aquestes persones per garantir l'avituallament de productes bàsics i fer un seguiment personalitzat via telefònica de l'estat de salut d'aquests veïns i veïnes. Tots els touencs que ho necessitin poden sol·licitar aquest servei a través de la regidora Mercè Cantarell al telèfon 629 824 055 i les persones interessades en col·laborar-hi com a voluntariat del municipi poden oferir-se a través del mateix telèfon.

Reorganització dels serveis mèdics a Tous

El confinament de la Conca d'Òdena decretat el dijous 12 de març pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (que afecta directament als municipis d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbuí), ha tingut també el seu efecte sobre els veïns i veïnes de Tous, que acudien a la capital de la comarca per rebre determinats serveis públics, com ara atenció mèdica. Ara hauran d'anar al CAP de Santa Coloma de Queralt per a les urgències. El consultori mèdic de Tous és obert en horari de matí amb servei d'urgència. En tots dos casos, abans d'acudir-hi cal trucar en primera instància a CAP Anoia, al telèfon 93 805 35 00, on també es resoldrà qualsevol dubte o incidència.

El consistori demana la restricció màxima dels moviments

A Tous s'han detectat, també, casos positius per Covid-19, de moment pocs i lleus, i s'estan seguint les mesures que dicten els organismes públics: el confinament domiciliari de les persones afectades i també dels seus contactes més propers, així com un seguiment i atenció personalitzada des de l'Ajuntament. Per la resta de la població del municipi, des del consistori es demana la restricció màxima dels moviments de la ciutadania, que s'han de limitar als serveis bàsics com l'abastiment de menjar o productes farmacèutics, i que s'extremin les mesures d'higiene personal. Així mateix, es demana a les persones que presentin algun dels símptomes trucar al 061 i no acudir a qualsevol centre mèdic.