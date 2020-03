Els municipis de la Conca d'Òdena sol·liciten l'ús d'un edifici privat com a hospital de campanya

Els municipis de la Conca d'Òdena han demanat al Departament de Salut de manera preventiva que autoritzi l'ús d'una residència d'Igualada pendent d'inaugurar com a hospital de campanya. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha subratllat que es tracta d'una mesura que només es duria a terme en cas que l'Hospital d'Igualada no pogués fer front a la situació. La futura residència té capacitat per a 90 llits i es troba al carrer Sant Carles de la capital igualadina. Castells ha destacat que aquesta no vol ser una proposta "alarmista", sinó que els ajuntaments volen estar preparats i avançar-se als esdeveniments "per responsabilitat". L'alcalde ha recordat que es tracta d'un episodi "greu" amb nous casos que augmentaran en els propers dies.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha subratllat que la petició és una mesura "preventiva" i que actualment l'Hospital d'Igualada està fent front a la situació de lluita contra el brot de coronavirus. "De moment no és necessari, però volem tenir a punt l'hospital de campanya per si ho fos", ha insistit. "Tan de bo no l'haguem de fer servir", ha afegit.

De la seva banda, l'empresa propietària de l'edifici, Colisee, ha posat l'equipament a disposició dels ajuntaments de la Conca d'Òdena.