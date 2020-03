«El coronavirus no és cap broma, és greu i s'estendrà més del que ho ha fet»

La seva ciutat viu el brot més virulent i mortal de coronavirus. Com a alcalde lluita pels malalts, perquè estiguin atesos, i per l'hospital, on hi ha bona part dels afectats. I pateix per la sotragada econòmica del futur

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, exerceix de portaveu diari dels quatre municipis, la capital de l'Anoia, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. És la imatge d'un gabinet per a una crisi sense precedents. El nombre de morts del brot d'Igualada és una llosa dura i les notícies dels últims dies en aquest sentit són nefastes. Castells ha reclamat més ajut, més mesures, en alguns moments d'aquesta crisi, que fa una setmana que es va iniciar.



Quina és la situació a Igualada, el centre del confinament?

La ciutadania respon amb responsabilitat i serenitat a les instruccions de confinament. Vull agrair l'enorme responsabilitat col·lectiva. Hi ha hagut una gran conscienciació i no hi ha hagut incidents de relleu en les últimes hores. Donem notícies que no són bones, sense alarmisme, però indicant que és una situació greu.

El confinament, com l'està vivint la seva ciutat?

És un confinament dur. Ara, per sort, els alcaldes estem treballant tots units. Voldríem aconseguir que després del tsunami que ja suposa la crisi no hi hagués un segon tsunami econòmic. Els quatre municipis confinats suposen el 28% del PIB de la comarca de l'Anoia, i per això ens semblava tan important aquest check point que s'ha habilitat avui. Ha estat molt important la feina de la Unió Empresarial de l'Anoia i de la consellera Àngels Chacón.

Com preveu que evolucioni el brot d'Igualada?

No hem arribat al punt més dur, per tant la previsió és que augmentarà. Així, tindrà conseqüències a la Conca d'Òdena, però també a la resta del país.

Igualada ha hagut de liderar una situació límit?

Va ser el primer lloc de Catalu-nya que va aplicar mesures de restricció, mesures de gran impacte, però ens va semblar que era la nostra responsabilitat. Vam ser els primers de tancar equipaments públics, després la Generalitat va liderar el procés. És un episodi de crisi tan gran que el que hem de fer és aprendre'n.

L'Hospital d'Igualada suporta bé la pressió i les dificultats de manca de personal?

Estem sorpresos de l'alta resposta de la crida pública que vam fer per la manca de personal que teníem. Molt orgullosos de com s'ha comportat el país. Ara, la direcció de l'hospital té un munt de currículums per anar omplint les baixes que té amb els perfils més adequats. Hi ha 270 professionals en confinament. El que ha estat molt important és aconseguir que l'hospital aturés la feina diària i que es desviessin altres patologies a diferents centres. Tenim el personal exhaust, cansat, però el comportament és extraordinari.

Però hi ha una mortalitat molt alta. Si les dades són correctes, un 10% o més de la població afectada per coronavirus ha mort.

El coronavirus no és cap broma. Ho hem dit des del primer dia i a ningú li ha d'estranyar que prenguem aquestes mesures tan dràstiques. És greu i s'estendrà, per tant, que ningú no abaixi la guàrdia. Que la gent sigui conscient, ens hem de preparar. Això que tenim a casa nostra és un episodi greu.

I en els propers dies quin futur preveu?

Hem de ser molt prudents. Hem d'anar analitzant permanentment la situació i preveure cap on podem anar. Segur que encara haurem de prendre noves mesures, més restrictives encara, per poder avançar en aquesta lluita contra el virus.

Vostè té dos metges dins del seu equip de govern?

És una gran sort. El doctor Fermí Capdevila és el cap d'oncologia de l'Hospital d'Igualada i la doctora Carme Riera, responsable de l'ICS a l'Anoia. És un gran valor tenir professionals mèdics en aquests moments tan complicats en el nostre equip. I ens estan informant permanentment de quina és la situació i de quin és el punt de vista, tant professional com en el vessant de servidors de l'Ajuntament.