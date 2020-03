L'entitat POEM d'Olesa recull firmes per salvar tots els grups de P3 que hi ha ara

El col·lectiu POEM, que defensa l'oferta d'escola pública a Olesa de Montserrat, assegura que el departament d'Educació preveu una reducció de l'oferta d'aules de P3 a Olesa. De fet, no seria el primer any que el departament planteja aquesta reducció, que fins ara la matriculació ha anat salvant. Fonts de la POEM indiquen que «amb l'excusa de la baixada de la natalitat, Educació vol suprimir-nos un grup de P3 de la pública per al curs vinent».



La POEM, amb la FAPAC i la comunitat educativa dels centres públics d'Olesa de Montserrat, han iniciat una mobilització, amb diferents iniciatives, perquè aquesta supressió no es dugui a terme. Una d'aquestes és una recollida de signatures que s'està impulsant per via telemàtica.



En aquest sentit, la POEM ha enviat un formulari a les seves llistes de suport per poder firmar a favor del manteniment el 2020-2021, si més no, de les 12 línies de P3 de l'actual curs 2019-2020 a Olesa. Aquest col·lectiu està preparant un domini per poder fer la recollida de signatures. Si no hi ha res de nou es dirà salvemelsp3.tk, però en aquests moments encara no està operatiu. Sí que es poden enviar els suports i signar a favor de mantenir les aules de P3 a https://oriolfll.typeform.com/to/JtyqXR.