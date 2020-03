Empresaris de l'Anoia es posen d'acord per proporcionar mascaretes a la població

Un grup d'empreses anoienques, empeses per les dificultats de trobar material sanitari, han impulsat la iniciativa "Tots som la Conca" per poder adquirir mascaretes mèdiques. La Unió Empresarial de l'Anoia dona suport a aquesta iniciativa.

Es tracta d'una acció oberta a tothom, tant empreses com particulars, amb l'objectiu d'arribar a un centenar d'empreses i uns 2.000 particulars per aconseguir la xifra de 70.000 euros que permetria una compra d'entre 35.000 i 40.000 mascaretes per al seu repartiment.

D'altra banda, l'empresa Elements està portant a terme un projecte de fabricació de mascaretes i necesita gent de la Conca, millor que estigui dins la zona de confinament. Només cal que aquestes persones tinguin una màquina de cosir a casa. Elements té el material apunt per a cosir.

La iniciativa vinculada a la UEA pretén comprar el material i una vegada aconseguides les mascaretes portar-les a l'Hospital d'Igualada i als diferents Ajuntaments de la Conca d'Òdena per al seu repartiment de forma gratuïta entre la població d'aquests quatre municipis afectats.

Josep Bassols, David Jaume, Gaetano Sciandra i Pep Méndez, com a impulsors d'aquest projecte, han fet una crida a la solidaritat de la Conca d'Òdena "les empreses de l'Anoia han de ser el motor per frenar la propagació del virus comprant 35.000 mascaretes". La Unió Empresarial de l'Anoia celebra aquesta iniciativa, mostrant el ple suport de l'entitat i "esperant que amb la col·laboració de tots aquesta acció sigui possible", afirma Joan Domènech, president de la UEA.

Si hi ha més empreses disposades a col·laborar es pot fer una transferència bancària, i els particulars poden fer l'aportació a través de PayPal. Tots els detalls de la campanya a http://cardiosos.com/index.php/noticies-2/648-tots-som-la-conca. Per les xarxes també es farà difusió d'aquesta iniciativa amb les etiquetes #totssomlaconca #els2000delaConca #les100delaConca, fent-se també ressò de les iniciatives existents #yomequedoencasa #homenajesanitarios.