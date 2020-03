Segona víctima mortal en el brot d'una residència d'Olesa

Una segona persona interna de la residència de la fundació privada Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat, va morir el vespre de dimarts, segons han informat fonts municipals. Aquest és un brot que, de moment, ha tingut aquestes dues víctimes mortals i té hospitalitzades a Sant Joan de Déu de Martorell, 6 persones més.

Després d'analitzat el brot, els responsables de sanitat condiren que aquest brot de la residència és independent del del CAP, on hi va haver una persones de l'equip sanitari que va contraure el corovirus. A part dels afectats que són residents de Santa Oliva, hi ha 5 veïns més d'Olesa ingressats a Martorell.

La residència Santa Oliva, que gestiona una fundació privada nascuda a la mateixa població, té actualment 106 places, 15 de les quals són de centre de dia.