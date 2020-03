El voluntariat de Sant Martí de Tous atén totes les peticions de suport a gent que no poden sortir

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous assegura que una crida a la solidaritat dels veïns caps als que no poden sortir de casa per risc o limitacions de moviment ha tingut un alta resposta i a hores d'ara s'han cobert tots els serveis requerits.

Coordinats per la regidoria de salut del municipi,totes aquelles persones que ho necessiten (principalment persones grans o amb patologies

rèvies i famílies confinades) poden demanar el servei d'abastiment a domicili i els voluntaris els porten a casa aliments, medicaments o altres productes bàsics, "sempre seguint un estricte control de protecció i seguretat", segons expliquen fonts del mateix ajuntament.

Durant les primeres 48 hores de posada en marxa del servei ja s'han fet diverses entregues "de manera ràpida i eficaç", segons les mateixes fonts, i l'Ajuntament també "s'ha posat en contacte via telefònica amb totes les persones vulnerables que viuen soles. A més, fa una crida als veïns perquè si són coneixedors que alguna persona que pugui estar en situació de risc, ho facin saber de seguida".

Per sol·licitar el servei d'abastiment a domicili, per oferir-se com a voluntari o bé per notificar algun cas particular que requerís ajuda, cal comunicar-se directament amb la regidora de Benestar Social i Sanitat, Mercè Cantarell, al telèfon 629 824 055. L'Ajutnament, en un comunicat, ha agraït enormement la col·laboració desinteressada dels voluntaris", i ha destacat "la capacitat del propi municipi de tenir

cura de tots i cada un dels seus veïns en aquesta situació d'emergència sanitària tan greu que viu la comarca de l'Anoia a causa de la pandèmia del Covid-19".