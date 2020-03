Les 4.000 màscares d'Igualada «aturades a Madrid» arribaran entre avui i demà

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que les 4.000 mascaretes "aturades a Madrid" arribaran entre aquest dijous i divendres, però ha avisat que "com a màxim" duraran una setmana. En aquest sentit, ha reclamat que tot el material que es demani a la Conca d'Òdena sigui portat "immediatament" atesa la gravetat de la situació. L'alcalde ha recordat que, a l'hospital, és on van a buscar material altres equipaments, com ara residències d'avis. Castells va fer la denúncia aquest dimecres, en la roda de premsa que fa cada migdia des de l'inici del confinament, fa tot just una setmana. L'alcalde va reclamar "responsabilitat" a totes les administracions i va denunciar que la situació era "alarmant".