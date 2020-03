El brot d'Igualada suma nou morts en un sol dia

Nou persones han mort, en un sol dia, a Igualada per coronavirus. Segons les xifres que ha fet públiques aquest dijous a la tarda el Departament de Salut, les víctimes mortals a la capital de l'Anoia ascendeixen ja fins a 24. El nombre de casos positius, des de l'inici del brot, és de 207 persones, 7 de les quals es troben en estat greu. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 91 són professionals sanitaris. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ja ha alertat aquest matí que la situació a la Conca d'Òdena és "d'extrema gravetat" i que es compliran "les pitjors previsions". Per aquesta raó ha fet una crida a la ciutadania a extremar, al màxim, les mesures preventives i sobretot evitar sortir al carrer "si no és indispensable".