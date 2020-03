L'alcalde d'Igualada adverteix que la situació passa de «greu» a «molt greu»

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha advertit que aquest dijous, quan tot just fa una setmana del confinament total de la Conca d'Òdena, es compliran "les pitjors previsions", i ha subratllat que la situació passa ara de "greu" a "molt greu". "Igualada serà un 'spoiler' del que passarà a Catalunya els pròxims dies. La situació que ens trobem és d'extrema gravetat", ha assegurat. L'alcalde ha demanat a la Policia Local que incrementi "la duresa" dels controls policials per evitar conductes incíviques. En els darrers dies, els agents han identificat setze persones que no respectaven el confinament, també 13 grups de joves i, en total, han posat sis sancions. "Siguem conscients que la situació que vivim no és cap broma", ha subratllat.

L'alcalde d'Igualada ha donat instruccions "clares" a la Policia Local perquè incrementi "la duresa" dels controls policials per tal d'evitar "la picaresca". En aquest sentit, ha recordat a la població que "ara més que mai" cal extremar les mesures de seguretat i només sortir al carrer quan sigui "imprescindible".

Castells ha advertit especialment els joves, ja que en els darrers dies els agents han detectat fins a 13 grups d'aquest col—lectiu al carrer. "Heu de ser conscients que no només us podeu contagiar, sinó que podeu ser un focus de contagi important", ha subratllat.

En la primera setmana de confinament a la Conca d'Òdena, la Policia Local ha fet controls en 17 establiments, i ha identificat 16 persones. En total, els agents han imposat sis sancions.



Mesures econòmiques

En la roda de premsa diària que duu a terme Castells, acompanyat per videoconferència de la resta d'alcaldes de la Conca d'Òdena afectats, el batlle ha anunciat tot un conjunt de mesures econòmiques que han adoptat per tal de fer front a la crisi del coronavirus.

En aquest sentit, s'han reduït proporcionalment les taxes de residus comercials, la d'ocupació de terrasses a la via pública i la taxa de mercats ambulants. A més, també s'han anul—lat les quotes de serveis municipals no oferts a causa del confinament com, per exemple, les de les escoles de música o escoles d'art, entre d'altres.