Els Serveis Socials d'Olesa garanteixen l'atenció durant la crisi sanitària pel coronavirus

Olesa ha organitzat el Servei d'Assistència Domiciliària (SAD), ha garantit la teleassistència i el repartiment de lots d'aliments als que no poden sortir de casa i fonts muncipals asseguren que "s'estan prestant amb normalitat". L'atenció a les persones usuàries es fa de forma telemàtica i s'han creat dos equips de treball per garantir el servei del departament atenent al Pla de Contingència Municipal.

El regidor de Benestar Social de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Jordi Martínez, ha assegurat que resta garantit el servei assistencial del departament malgrat la situació d'estat d'alerta. El departament de Serveis Socials ha establert dos equips de treball per poder atendre les diferents àrees d'atenció que es presten al municipi (gent gran, àmbit familiar i infantil, suport a domicili i serveis administratius) i així "garantir el servei durant tota la crisi sanitària del coronavirus".

Si bé els Serveis Socials fan seguiment de totes les persones en situació de vulnerabilitat usuàries del departament, Jordi Martínez ha fet una crida a la ciutadania i les entitats locals per tal que facin arribar a l'Ajuntament qualsevol situació d'urgència que pugui sorgir durant els propers dies, per així poder atendre les noves necessitats que vagin sorgint.

Per la seva banda, la cap del departament de Serveis Socials, Margarita Ruiz, ha remarcat que el primer dels objectius del departament ha estat organitzar els recursos humans de l'àrea atenent al Pla de Contingència Municipal, per evitar contagis per coronavirus entre la plantilla i així garantir l'atenció a la població.

Quant a l'atenció a les persones amb vulnerabilitat, Ruiz ha destacat que s'ha incrementat la compra d'aliments i s'ha requerit suport del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per a aquelles persones usuàries del servei de Centre de Dia de les residències que ha quedat suspès per la situació d'estat d'alarma i amb l'objectiu de contenció dels contagis i protecció de la població vulnerable. La cap tècnica del departament ha detallat que també "s'han fet trucades a persones usuàries per poder comprovar que tenen les necessitats bàsiques cobertes".

Pel que fa als serveis concrets que s'ofereixen des dels Serveis Socials, el SAD i el servei de teleassistència funcionen amb tota normalitat, així com el repartiment de lots que fa el Voluntariat Vicencià i que s'ha fet aquest dimecres "amb les mesures preventives adients i amb suport de personal de l'Ajuntament".

Sobre les beques menjador que atorga el departament d'Ensenyament de la Generalitat, el regidor de Serveis Socials ha recordat que el govern català ha anunciat que es garanteixen aquests ajuts de menjador a l'alumnat beneficiari a través de l'habilitació de targetes moneder que es començaran a distribuir en els propers dies. De moment, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està a l'espera de confirmar l'arribada d'aquestes targetes, i un cop estiguin a disposició del consistori, s'anunciarà el sistema per fer el repartiment corresponent entre les famílies beneficiàries. A Olesa de Montserrat, la Generalitat, a través del Consell Comarcal, va atorgar 260 beques.

Coordinació amb les entitats socials

D'altra banda, l'Ajuntament s'ha reunit amb les diferents entitats socials del municipi (Voluntariat Vicencià, Càritas, Creu Roja i l'Associació de Voluntaris d'Olesa) per tal de coordinar l'acció i demanar que informin de qualsevol situació d'urgència social que pugui originar-se. Jordi Martínez ha volgut agrair la col·laboració i ajuda a totes aquestes entitats i el seu voluntariat per la tasca que fan.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat té en marxa des del juny de 2018 la Xarxa municipal de Gent Gran en situació de Vulnerabilitat per atendre de forma integral el col·lectiu de les persones d'edat. Aquesta xarxa va impulsar el projecte "Olesa a l'Aguait!" implicant ciutadania, entitats i comerciants locals en la detecció de gent gran en situació de vulnerabilitat.

L'Ajuntament ha posat a disposició dels seus veïns el telèfon de l'Ajuntament 93 778 00 50 (Opció 4) i l'adreça web serveissocials@olesademo.