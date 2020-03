Un dinar amb 80 persones va ser l'inici del brot de coronavirus d'Igualada

El treball d'un equip format per quatre epidemiòlegs i cinc administratius ha permès descobrir que l'inici del brot de coronavirus a Igualada es va produir en un dinar celebrat el 28 de febrer al qual van assistir unes 80 persones, entre elles un elevat nombre de professionals sanitaris de l'Hospital d'Igualada, segons ha explicat aquest divendres en roda de premsa Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat.

L'alerta sanitària pel "cluster" d'Igualada va saltar el 9 de març, quan es van detectar cinc casos de coronavirus en una mateixa família d'Igualada. Arran de la investigació s'ha descobert que una d'aquest cinc pacients havia assistit a l'esmentat àpat del dia 28.

Segons Guix, la investigació ha permès determinar que a partir del dinar amb la 80 de persones, el brot d'Igualada va avançar per dues bandes. Per una, es van anar infectant els cinc membres de l'esmentada família. Per l'altra banda, el virus es va anar escampar també per l'hospital a través del seu pesonal malalt.