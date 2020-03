Igualada prepara la residència privada per si calgués fer-la servir davant la previsió d'un pic de contagis

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat aquest divendres que, davant la previsió d'un pic de contagis de coronavirus en els pròxims dies, s'està treballant per deixar preparada la residència privada per si calgués fer-la servir com a equipament. En aquest sentit, ha avançat que ja s'està dotant d'aigua potable i llum, i també s'ha fet la comanda de llits. "Tan de bo no l'haguem de fer servir, però la nostra obligació és la d'estar preparats per si les coses es compliquen", ha subratllat Castells. Ubicada al carrer Sant Carles, l'equipament, que s'havia d'inaugurar pròximament, era l'antic edifici de la Mútua Igualadina.

En la roda de premsa diària que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i els seus homòlegs de la Conca d'Òdena fan cada migdia des de l'inici del confinament, Castells ha demanat a la ciutadania que continuï respectant les ordres de confinament i ha recordat insistentment que "el virus no fa cap de setmana".

En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que, en els pròxims dies, continuarà el degoteig de víctimes mortals degut al coronavirus, però ha ofert un missatge d'esperança i ha afegit que, segurament, en 15 dies la situació començarà a millorar.

Segons dades de Salut, el brot d'Igualada va sumar aquest dijous 9 morts i, en total, a la capital de l'Anoia ja hi ha hagut 24 defuncions. El nombre de casos positius, des de l'inici del brot, és de 207 persones, 7 de les quals es troben en estat greu. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 91 són professionals sanitaris.