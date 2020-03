La infermera origen del brot a Igualada contradiu l'informe del Govern

La infermera que ha estat assenyalada com el primer pacient amb coronavirus a l'hospital d'Igualada ni va ser a Itàlia abans d'emmalaltir com s'havia dit des de l'inici del brot, ni va compartir el dinar que aquest matí s'apuntava des de la Generalitat com un primer focus de propagació. En una carta que ha adreçat a la publicació igualadina La veu de l'Anoia ha indicat que quan es va sentir malament va acudir al metge i en cap moment se li va dir ni se la va tractar com a possible persona infectada amb el Covid-19. Els arguments d'aquest professional, treballadora de l'Hospital d'Igualada, posen en qüestió les conclusions d'un primer estudi epidemiològic que ahir van donar a conèixer les autoritats sanitàries del país.

La infermera demana "una rectificació de la informació incorrecta difosa per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya als mitjans de comunicació", i explica que el seu cas va ser detectat el 9 de març però l'orgien de la seva contaminació pel virus es desconeix. "Jo vaig ser contagiada per una font desconeguda, però ni jo mateixa ni ningú de la meva família hem viatjat a Itàlia, tal com s'ha difós en diferents mitjans de comunicació", afirma en la carta.

També desmenteix el principal argument donat aquest matí pel Secretari de Salut Pública, Joan Guix. L'informe del govern català indicat que el brot d'Igualada havia tingut origen en un dinar el passat 28 de febrer on s'haurien contagiat diversos professionals sanitaris, però la infermer assegura que "no vaig assistir a aquell dinar" .

Per últim, la infermera defensa la seva actuació davant dels primers símptomes. "Com a professional que són, enl primer moment que vaig tenir símptomes de malaltia vaig anar al CAP. Allà no van sospitar que pogués tenir COVID-19 ni se'm va fer cap prova en aquell moment ni se'm va diagnosticar de COVID-19. Em van donar la baixa i no vaig tornar a treballar fins que no vaig tenir l'alta mèdica".

La primera afectada per coronavirus a l'Hospital d'Igualada acaba la seva carta donant ànims al personal sanitari i agraint l"a seva feina en aquests moments tan complicats".