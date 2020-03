La infermera que va resultar ser el primer positiu a Igualada aclareix que no va assistir al dinar del 28 de febrer

La infermera que va resultar ser el primer positiu a Igualada per covid-19 ha aclarit que no va assistir al dinar del 28 de febrer amb més de 80 persones per celebrar la jubilació d'un professional de l'Hospital d'Igualada. En un comunicat, la sanitària, detectada com a positiu el 9 de març i relacionada amb el clúster familiar origen del brot, assegura que va ser contagiada per una font desconeguda i ni ella ni ningú de la família va viatjar a Itàlia. La professional defensa haver actuat "correctament" i que quan va tenir símptomes de la malaltia es va dirigir al CAP i allà li van donar la baixa laboral sense practicar-li la prova. La infermera nega "difamacions que circulen" que sostenen "alguna actuació imprudent" per part seva.