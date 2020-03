El SEM munta a Igualada una carpa de cribratge i l'Ajuntament acaba una futura residència privada per tenir més llits

Una carpa del SEM instal·lada davant del CAP Estació servirà per fer cribatge de casos de possible coronavirus

Una carpa del SEM instal·lada davant del CAP Estació servirà per fer cribatge de casos de possible coronavirus | MANEL HIDALGO

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha muntat a la zona d'accés del CAP de l'Estació de bus i tren d'Igualada una carpa que ha de ser un espai de cribratge dels malalts. La ciutat s'està preparant per entrar en una setmana dura pel que fa al nombre de casos que es preveu que hi pugui haver. En els propers dies s'hauria d'arribar al punt àlgid de la infecció per la Covid-19 a la Conca d'Òdena.

Durant tota la tarda d'ahir, un fort desplegament del SEM va estar treballant en el muntatge d'aquesta zona de cribratge, de tria, que servirà perquè es pugui discernir abans les persones que arriben amb coronavirus i les que estan afectades d'altres malalties. Des d'aquest punt, que no serà a l'hospital, es derivarà cada malalt. Al davant d'aquesta operativa hi haurà un professional d'absoluta confiança de l'Ajuntament i de la mateixa conselleria, el doctor Josep Maria Soto, que és igualadí i director del SEM a Catalunya. Soto es troba confinat a la seva ciutat i el departament l'ha designat per dirigir aquesta operativa.

D'altra banda, la ciutat es prepara per a una setmana dura i els responsables polítics volen posar a disposició dels serveis d'atenció mèdica més equipaments que fins ara no s'havien usat. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va explicar ahir que, davant la previsió d'un pic de contagis de coronavirus en els pròxims dies, s'està treballant per deixar preparada la residència privada per si calgués fer-la servir com a equipament. Ha avançat que ja s'està dotant d'aigua potable i llum, i també s'ha fet la comanda de llits.

«Tan de bo no l'haguem de fer servir, però la nostra obligació és la d'estar preparats per si les coses es compliquen», va subratllar Castells. Ubicada al carrer Sant Carles, l'equipament, que s'havia d'inaugurar pròximament, era l'antic edifici de la Mútua Igualadina.

Les empreses que han de garantir el servei d'electricitat i el d'aigua treballen a corre cuita per estar a punt. L'Ajuntament ha encarregat els llits.