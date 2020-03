Igualada demana a la Generalitat un pla de contingència per a geriàtrics

L'Ajuntament d'Igualada i la resta de municipis de l'Anoa confinats han demanat a la Generalitat, establir un pla de contingència a través de la Conselleria de Salut i la Conselleria de Treball Social per les residències del territori. Igualada compta amb 4 residències i un total de 480 usuaris i usuàries que són persones d'alta vulnerabilitat. És per això que des dels ajuntaments de la Conca d'Òdena "demanem recursos i personal que ens permetin garantir inequívocament que les nostres residències tenen el suport necessari per afrontar una possible emergència", segons ha afirmat l'alcalde d'Igualadad, Marc Castells, en la compareixença d'aquest diumenge al migdia. En aquest sentit, Jordi Ferrer, gerent del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) ha explicat la situació i les mesures adoptades a les residències i els pisos tutelats per a persones grans.

Segons ha explicat Ferrer, els dies 12 i 13 de març es va procedir a tancar l'hospital de dia i els tres centres de dia i es va enviar als usuaris als seus domicilis. D'aquests 1060 usuaris es fa seguiment i atenció domiciliària a aquells que són estrictament imprescindibles, que són 76. A més, es presta servei d'atenció domiciliària a 3 persones que anaven a l'hospital de dia o al centre de dia. Alhora es continua prestant suport telefònic a la resta d'usuaris de SAD i es fan trucades de seguiment als usuaris del centre i l'hospital de dia. Per altra banda, els treballadors d'atenció directa i indirecta segueixen els protocols i les mesures de prevenció i han estat formats en la utilització dels equips de protecció EPIs.

També s'ha reforçat la neteja de tota la roba i s'han realitzat les autoritzacions pertinents per assegurar que el personal pugui donar el servei necessari als diferents punts de la comarca. A la residència es van suspendre totes les activitats amb persones externes, i Ferrer ha demanat als familiars dels usuaris que s'abstinguin de visitar. Es manté un canal telefònic i una aplicació mòbil a través dels quals s'informa periòdicament a les famílies sobre l'estat dels seus familiars. Per altra banda, als pisos ViuB1 i ViuB2 les visites de familiars i amics també estan restringides i es realitza diàriament el seguiment dels residents, per via presencial o telefònica. Una altra de les mesures preses consisteix en la limitació de la mobilitat entre les cinc unitats de la residència. Tant usuaris com personal romanen sempre a la seva unitat, evitant en tot cas els fluxos d'una a l'altra per tal de reduir el contacte. A més a més, no es fan altes de nous residents, fet que permet anar generant llits buits per tenir habitacions dobles d'ús individual per si fos necessari aïllar persones amb símptomes.

Cal més suport mèdic



Castells ha fet una crida aquest diumenge per demanar més professionals tant per l'Hospital com pels centres d'atenció primària de la ciutat per tal de ser capaços de donar resposta a l'especial incidència que té a la Conca d'Òdena la greu crisi sanitària que està vivint el país. De la mateixa manera, els alcaldes i alcaldesses de la zona confinada celebren l'anunci que va fer ahir el departament de Salut de posar a disposició de l'Hospital d'Igualada 180 llits de l'Hospital General de Catalunya, fet que permetrà treure pressió i saturació del primer.

Castells però, ha especificat que aquesta mesura no és suficient, i que a la Conca d'Òdena es necessiten més efectius i més suport tant mèdic com d'infermeria.

Pel que fa al material de protecció, Ferrer ha afirmat que avui en dia es disposa de tot el necessari per la propera setmana, però que estan treballant per obtenir-ne més davant la previsió de la durada de la crisi. Ferrer ha agraït a l'empresa igualadina Fontanelles i Martí que ha fet una donació de material important i ha informat que des del Consorci Sociosanitari d'Igualada disposen d'un compte corrent des d'on estan recollint donatius per comprar material de protecció: ES08 0182 4507 6902 0165 5759. Ferrer també ha explicat que "s'ha obert una adreça de correu electrònic (parevilasecatotanirabe@gmail.com) per tal que infants i ciutadania ens puguin fer arribar dibuixos escanejats, missatges o vídeos positius per als usuaris de la residència. Animem a participar en aquesta iniciativa, ja que és molt gratificant per tothom".

Per altra banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells ha explicat que en l'àmbit de l'ordre públic, ahir la Policia Local va detenir una persona que estava realitzant pràctica esportiva al Parc Central. L'individu es va encarar a les autoritats que el van interpel—lar i va intentar fugir, per la qual cosa va ser detingut. En aquest sentit, l'alcalde ha afirmat que "no permetrem que la gent egoista se salti els protocols que marquen les autoritats sanitàries i del departament d'Interior. Seguirem sent contundents contra les persones insolidàries que no col—laboren en fer remetre aquest greu episodi".

Castells també ha volgut enviar un agraïment al personal sanitari, d'administració i tècnics de l'ICS que estan treballant tant a l'Hospital com als CAPs, al punt de suport instal—lat a la ciutat, al servei d'atenció telefònica i domiciliària, als equips específics dedicats a l'atenció de la gent gran i al personal de la residència, que treballen amb intensitat malgrat la manca de recursos. L'alcalde també ha volgut agrair, un cop més, l'esforç de la ciutadania per respectar les mesures del confinament, ha insistit a seguir les prevencions d'higiene i seguretat i ha volgut llençar un missatge d'esperança "sabem que el confinament és dur i feixuc, però no podem relaxar-nos, ja que si tothom compleix, entre tots, ens en sortirem".