L'alcalde d'Igualada denuncia que encara no han rebut les 4.000 mascaretes que necessiten

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha denunciat aquest diumenge en la compareixença que fa diàriament que les 4.000 mascaretes que reclamava fa uns dies per al personal de l'Hospital d'Igualada "encara no han arribat". El batlle ha dit que tampoc és previst que arribin aquest dilluns. "No volem entrar en cap polèmica, només necessitem que el material de protecció arribi al centre. La situació és molt greu", ha subratllat. Castells ha lamentat que a mesura que passin els dies "el material farà més falta". Sobre el reforç de personal a l'Hospital, que des de l'inici del brot compta amb 24 sanitaris nous, Castells ha dit que "no es suficient". El batlle vol més suport mèdic no només a l'hospital, sinó també a l'atenció primària i residències