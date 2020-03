Els cossos de seguretat homenatgen al personal sanitari de l'Hospital d'Igualada

A més dels aplaudiments diaris de les 20 h, que molts ciutadans dediquen a treballadors sanitaris i també al personal de l'alimentació, als farmacèutics, al personal de neteja, als empleats del transport públic, comença a ser freqüent que els cossos policials encenguin els llums dels cotxes patrulla davant dels hospitals.

A Igualada, avui al migdia ho han fet els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Local i el personal sanitari que han aparcat els seus vehicles al carrer on hi ha l'Hospital d'Igualada. El moment el recull aquest vídeo on es poden veure tots els cotxes dels diferents cossos de seguretat amb les sirenes enceses i el personal a fora aplaudint en homenatge a la feina que estan duent a terme els sanitaris.