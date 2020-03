El número de víctimes per coronavirus a la residència de Capellades s'eleva a 12

El nombre de víctimes per coronavirus a la residència d'avis de Capellades ja s'eleva a 12. A les sis víctimes que ja es van fer públiques dijous de la setmana passada, ara se n'hi sumen sis més que s'haurien produït en els darrers dies.

Així ho han confirmat a l'ACN fonts de la Fundació Consorts Guasch, que és qui gestiona la residència de la localitat anoienca. Un centre que té una capacitat per a 83 persones.

Davant del possible contagi a altres usuaris, s'ha habilitat la primera planta per confinar-los i és allà on s'està realitzant un control mèdic intensiu. Del control se n'està fent càrrec el personal mèdic del CAP de Capellades, conjuntament amb la infermera del centre.