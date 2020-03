Sanitat està disposat a homologar els respiradors 3D

Sanitat homologarà en els propers dies respiradors en 3D que s'estan produint a l'estat espanyol, entre d'altres llocs a Seat. El ministre Salvador Illa ha agraït l'esforç que estan fent diverses empreses i grups d'enginyeria en aquest sentit i ha dit que un dels encàrrecs del president Pedro Sánchez és garantir l'abastiment nacional.

La prioritat, ha dit Illa, es aconseguir equips de protecció personal, respiradors i tests ràpids de detecció. Precisament aquest diumenge l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT, juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, van fer públic que havien aconseguit desenvolupar el primer respirador de campanya industrialitzable.

D'altra banda, Seat també ho té tot a punt per començar a fabricar mascaretes sanitàries. Està pendent de rebre l'homologació del seu procés per part de l'Autoritat Sanitària. L'alcalde de de Martorell, Xaiver Fonollosa, ha difós la notícia amb l'orgull de tenir a disposició d'un dels problemes de l'atenció pel coronavirus "l'empresa amb més poder de fabricació del país". Aquestes mascaretes serien de dos tipus, unes més senzilles i unes altres per a personal sanitari, semirígides, que puguin reutilitzar-se vàries vegades i amb uns filtres que es poden renovar cada 4 dies, segons han explicat fonts sindicals.

Fonollosa ha demanat als directius de Seat que a part de la producció per al conjunt de l'estat, comptin amb poder fer partides específiques per als centres. 10.000 unitats diàries d'un tipus i unes per personal, més específiques. És un material que no es deforma, és dura, es poden desinfectar i filtres que són canviables. D'aquestes se'n poden fer només 30 al dia.

L'alcalde ha agrït a treballadors i empresa que "s'hagin posat a disposició del poble i del país en aquests moments".

Pel que fa a les mascaretes, el disseny del Leitat 1 ha estat realitzat per l'enginyer de Leitat Magí Galindo i validat mèdicament pel doctor Lluís Blanch, director d'Innovació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i expert en ventilació mecànica. "Es tracta d'un respirador de campanya en el que s'ha simplificat al màxim el seu disseny i components amb la finalitat de poder desenvolupar un dispositiu mèdic robust, d'utilitat i de menor complexitat facilitant la seva producció i assemblatge", destaca el Consorci de la Zona Franca.

La seva producció es posarà en marxa immediatament, ajustant els requeriments que puguin quedar pendents segons l'Agència Estatal del Medicament per al model millorat (Leitat2) sobre el qual ja s'està treballant.

Per a la producció es compta addicionalment amb les empreses Airbus i Navantia que s'han unit a l'aliança, que també es recolzarà en la capacitat de producció d'usuaris i comunitats de 'makers', amb l'objectiu d'aconseguir incrementar la capacitat de producció en pocs dies.