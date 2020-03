Igualada ja té a punt 90 places de residència per posar-les a disposició de Salut

Endesa ja ha connectat l'antic edifici de Mútua Igualadina a la xarxa per poder dedicar-lo, si cal, a l'atenció de malalts del Covid-19 que no presentin simptomatologia molt complicada. En aquest espai hi ha un total de 90 llits, que havien de dedicar-se a una futura residència de gent gran que havia d'obrir portes aquest proper mes d'abril. Seria un complement per incrementar la capacitat d'atenció hospitalària, en un concepte d'hospital de campanya però dins de l'estructura d'un edifici que ja compleix amb bona part de les necessitats residencials. Endesa ha acabat a 2/4 de 9 del vespre la connexió a la xarxa.

Amb la instal·lació de llum i aigua apunt, amb una xarxa de sortides d'oxigen a totes les habitacions, ara cal que el departament de Salut disposi d'aquest equipament si ho creu convenient. De moment, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va fer l'oferiment al departament de Salut, que dirigeix la també igualadina, Alba Vergés, però de moment no hi ha hagut resposta.

Colisée, empresa francesa que ha esdevingut un dels principals operdors de tot Europa, va atendre la petició de l'Ajuntament d'Igualada i tan bon punt va rebre la proposta es va posar a treballar en l'acceleració de les obres per acabar les instal·lacions que quedaven pendent i fer les connexions elèctrica i d'aigua. En 10 dies ha quedat tot enllestit i la futura residència estaria a punt de rebre malalts en poc temps. Ara només caldria saber quin ús pot tenir per veure quin tipus de llit i mobiliari caldria adquirir per completar l'equipament segons l'ús que se li volgués donar.

El govern d'Igualada té diferents propostes de compra de material feta per accelerar el màxim l'equipament de l'edifici si calgués usar-lo, però fonts municipals han indicat que fins que el departament de Salut no digui si l'ha de fer servir no pot fer l'adquisició. Mentre que els servis correr a càrrec de Colisée, l'equipament si no s'ajusta al que necessita l'empresa aniria a càrrec de l'Ajuntament o de Salut.

Tècnics de la companyia Endesa van comprovar ahir a la tarda que fossin correctes els treballs elèctrics interns de l'edifici –ubicat al carrer de Sant Carles, 41-, i els externs (les dues línies de baixa tensió que l'han d'alimentar), també es van instal·lar els dos comptadors necessaris (un per al subministrament principal; i l'altre, per a la línia de socors), i es va connectar-lo amb la xarxa ordinària.

Aquest intervenció queda inscrita en un Pla de Contingència que l'empresa fa a Catalunya per tal de preservar la normalitat del subministrament elèctric de tots els centres sanitaris públics i de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP) del país.

El Pla recull la totalitat de les instal·lacions hospitalàries de Catalunya, indicant d'on s'alimenten, En una primera fase, s'han revisat totes les instal·lacions associades als equipaments sanitaris públics i els pertanyents a la XHUP. El pla ha hagut de revisar la xarxa i els seus telecomandaments –control remot de les instal·lacions-.

En paral·lel, si mentrestant cal donar d'alta en el subministrament algun equipament extraordinari que durant la crisi s'hagi d'habilitar per a necessitats mèdiques, la Companyia tramitarà i executarà de forma urgent i immediata la seva connexió elèctrica. les instal·lacions hospitalàries identificades són una setantena de tot el país.