Martorell crea un taller per cosir 5.000 mascaretes de Seat cada dia

Martorell tindrà un taller de cusir mascaretes en funcionament a partir de dijous. Un centenar de persones s'han ofert voluntàries per col·laborar. L'Ajuntament ha organitzat quatre torns de dues hores i mitja i té 12 màquines de cosir preparades per començar. Avui es fan proves per garantir el mecanisme i dijous es comença a produir, segons que ha explicat l'alcalde Xavier Fonollosa.

La producció de les mascaretes de Martorell ja han estat homologades pel Ministeri de Sanitat. I, per tant, són aptes per al personal sanitari dels hospitals, CAPs i residències les puguin fer servir en la lluita contra el coronavirus. Aquest centenar de personse col·laboraran cosint el model de mascaretes que ha elaborat la SEAT. El taller de les mascaretes es munta a l'Escola de Costura de ca l'Ollé. Aquesta taller podria acollir fins a 14 màquines de cosir i tindria una capacitat de producció de 5.000 mascaretes diàries.

L'Ajuntament de Martorell continua revisant i distribuint el material sanitari donat per empreses i particulars, i cercant noves vies per aconseguir-ne més, ja que cal reposar-lo periòdicament. Els Equips de Protecció Individual (EPI's) rebuts ja s'estan distribuït a l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Sagrat Cor, i a les residències Sant Joan de Déu, Anoia, Vistalegre i Padró.