Mor a l'Hospital d'Igualada una àvia amb coronavirus de la residència de Vilanova del Camí

Una àvia de la residència de Vilanova del Camí ha mort per coronavirus a l'Hospital d'Igualada, després que ingressés uns dies abans per un trencament de fèmur. La defunció es va produir el dia 18 de març. No se sap si l'àvia es va contagiar al centre mèdic o va adquirir el virus a la residència on vivia, juntament amb 160 avis més. A la residència de Vilanova del Camí, actualment hi ha 10 avis aïllats que presenten símptomes relacionats amb la malaltia. El centre està a l'espera de saber els resultats d'altres tests que s'han fet a residents i personal sanitari.