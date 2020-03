Salut farà un hospital de campanya al Sagrat Cor de Martorell

El departament de Salut muntarà un hospital de campanya al centre Sagrat Cor, on tracten malalties mentals, en una àrea aïllada per atendre malalts de coronaviirus. Salut considera que en els propers dies encara pot pujar més el brot i que caldrià més espai. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha anunciat que Salut també utilitzarà l'Hotel Ciutat de Martorell, amb finalitats sanitàries.

Ahir al matí, Fonollosa va parlar amb la delegada delegada de la Regió Sanitària del Departament de Salut. Al Sagrat cor hi anirien malalts que no estessin especialment greus i que requerissin una atenció diària, no permanent. Ara l'Ajuntament busca com acondicionar una de les sales més grans del Sagrat Cor amb llits i el material necessari per acollir pacients.

En els propers dies el Departament de Salut activarà un operatiu a l'Hotel Ciutat de Martorell per acondicionar una quarentena d'habitacions i poder descarregar els hospitals, abans que arribin al límit de la seva capacitat. Això permetrà el personal sanitari atendre tothom qui ho necessiti amb condicions.

A l'hospital de Sant Joan de Déu, ahir a la nit hi havia 118 infectats per coronavirus, dels quals 66 són personal sanitari i 52 són pacients ingressats amb positiu. Els pacients no són tots de Martorell, perquè Sant Joan de Déu té assignats una desena llarga de pobles del voltant de la vila. De Martorell hi ha 18 persones, inclòs el personal sanitari.

A aquests 118 de l'Hospital Sant Joan de Deu cal sumar 10 positius ingressats al l'Hospital del Sagrat Cor i els 15 veïns de Martorell confinats a casa seva després d'haver donat positiu. En total, 143 persones infectades de coronavirus de les quals 40 són de Martorell. Ahir van morir 2 persones més.