Igualada amplia la zona de refrigeració del crematori per si s'incrementa el nombre de morts

L'Ajuntament d'Igualada ha ampliat la zona refrigerada del cementiri municipal per si arriba un moment en què les funeràries de la zona confinada no tenen prou capcitat per tractar els difunts dels quatre municipis afectats pel brot de coronavirus. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que es tracta d'una mesura preventiva, per si en un moment determinat es tensés molt l'ús del crematori, que té unes pautes de

funcionament molt concretes.

Els serveis funeraris estan dimensionats per a una situació de normalitat i aquesta no l'és, amb més casos de persones difuntes. "En un moment en què podem preveure un tensament de l'activitat del crematori municipal, hem decidit conjuntament amb Funerària Anoia -l'empresa que gestiona aquest servei municipal-, ampliar la zona refrigerada amb un dispositiu mòbil". El batlle ha afirmat que esperen que "no s'hagi d'usar, no està en funcionament i en la situació actual no hi ha previsió d'activar-lo".

Castells ha afegit que a qualsevol persona que sigui víctima d'aquest episodi de coronavirus se li ha de garantir un tracte "digne i humà, i vull agrair a la Funerària Anoia el tracte que estan dispensant, atès que els familiars no poden acudir a acomiadar els seus familiars".

L'alcalde també ha anunciat que, conjuntament amb l'Ajuntament d'Òdena i Fira d'Igualada, "s'ha decidit suspendre la 28a edició de la Fira Aerosport, que s'havia de celebrar els dies 9 i 10 de maig".

Preparats per la neu

Castells també ha explicat que han rebut un avís del Cecat d'alerta per neu amb la previsió que demà pugui nevar a les cotes d'entre 400 i 600 metres. "Això ens preocupa, l'Ajuntament d'Igualada i la resta d'ajuntaments ja ha començat a preparar el dispositiu per si hi hagués una nevada; estem preparats, però volem demanar a les administracions que són titulars de totes aquelles carreteres que condueixen a les nostres ciutats des de l'autovia A-2, fins a carreteres omarcals de la Generalitat o les provincials, titularitat de la Diputació, que extremin les mesures de prevenció quant a neteja. Ens preocupa que tots els professionals de l'Hospital d'Igualada o dels centres d'atenció primària o serveis bàsics puguin arribar als seus llocs de feina", ha dit.



Així mateix, l'alcalde ha afirmat que, des que va començar el confinament el divendres 13, s'han rebut més de 2.000 trucades, només a l'Ajuntament d'Igualada, "amb demandes de tota mena i que estan sent resoltes amb els dispositius de què disposem els ajuntaments, estem treballant per fer-ho possible".

El batlle ha opinat, també, que en "uns moments excepcionals, l'Estat hauria de ser més ambiciós amb les mesures que han pres i penso que aquestes mesures no acompanyen per res el teixit econòmic del nostre país, els autònoms i petites i mitjanes empreses". "L'Estat hauria de ser més ambiciós, prendre mesures concretes per a autònoms i petites i mitjanes empreses, no només per no tancar, sinó per -quan passi aquest episodi-, tornar a obrir", ha afegit.

Igualada vol més ajuts

Sobre la resolució de les baixes ILT per als treballadors confinats que no poden sortir de la Conca o viceversa, que encara no apareix al DOGC, Castells rebutja que sigui "un problema polític". "És un problema de gestió en un moment de crisi molt gran.

Demano, per responsabilitat, que les administracions responsables estiguin a l'altura de les circumstàncies. Portem ja molts dies en aquesta situació. Volem agrair al Govern de la Generalitat la resolució i ara estem a l'espera de l'autorització. No hauria de ser difícil fer-ho. Estic en contacte permanent amb la delegada del Govern central i

em diu que hi estan treballant i no podem fer altra cosa que esperar. Però exigim que sigui el més ràpid possible", ha conclòs.

Sobre el confinament, que en les pròximes hores arribarà a 14 dies, Castells ha remarcat que "el confinament és fins a nova ordre. Estem sotmesos al que dictaminin. No podem fer altra cosa que esperar que Sanitat i Interior dictamini el millor per a tots nosaltres i que ens diguin si la previsió és mantenir o no mantenir aquest dispositiu".