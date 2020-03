Els morts per coronavirus a la residència d'Olesa arriba a la dotzena

El numero de persones que han perdut la vida per coronavirus a la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) no para de créixer amb el pas dels dies. Fins aquest dimecres han mort dotze persones del total de divuit que han donat positiu per covid-19. Els altres sis interns que continuen amb vida estan en estat "molt greu", segons informa l'Ajuntament. En el conjunt del municipi, el nombre total de positius són 31 i el nombre de persones que han perdut la vida s'enfila fins als catorze –on s'inclouen els dotze avis de la residència. L'alcalde, Miquel Riera, explica, però, que en els darrers dos dies no s'han registrat nous positius al poble i afirma que "el brot està concentrat a la residència Santa Oliva".

A la residència, continuen 88 persones internes, amb una edat mitjana de 85 anys i amb patologies diverses i moltes de les quals amb una alta dependència. Del total d'interns, hi ha vuit persones que també presenten simptomatologia compatible amb el coronavirus, però el seu estat no és greu.

Pel que fa al personal del centre, fins dilluns hi havia 24 cuidadors i cuidadores de la residència Santa Oliva de baixa laboral, per diferents motius. Una persona està aïllada al seu domicili i una altra ingressada a l'hospital. Per contrarestar aquesta situació, l'Ajuntament ha incorporat tres nous professionals a la residència a través d'una borsa de professionals creada per a la ocasió.

El centre geriàtric també està a l'espera de poder incorporar tres cuidadors més, que van a càrrec de la Generalitat, i també es preveu en breu la incorporació de part del personal que esta de baixa.

Pel que fa a l'altra residència del municipi, el centre privat Sant Agustí, la situació es manté estable i no s'haurien fet noves derivacions a l'hospital. Els quatre residents que van ser derivats a Martorell han donat positiu en la prova del covid-19.