Salut ha reforçat l'atenció sanitària a la Conca d'Òdena amb 152 professionals

El Departament de Salut ha reforçat l'atenció sanitària als pacients d'Igualada i la Conca d'Òdena amb 152 professionals des del passat 11 de març a causa de la reducció de personal afectat pel coronaviru SARS-Cov-2 i l'increment d'atenció que ha requerit el brot de la Conca d'Òdena. El reforç de personal sanitari per a pacients de la Conca s'ha efectuat en diversos fronts, segons han explicat fonts del departament de Salut. Per una banda, s'han fet 32 noves contractacions directes per nodrir l'atenció sanitària a la Conca d'Òdena, tant a l'Hospital d'Igualada com també al CAP d'Igualada. Alhora, els 180 llits de l'Hospital General de Catalunya destinats específicament per a pacients d'Igualada i de la Conca d'Òdena comporta la participació directa de 120 professionals sanitaris que ja formen part del personal sanitari de l'Hospital General de Catalunya: metges i metgesses i infermers i infermeres i auxiliars. A més a més, també hi participaran tots aquells metges i metgesses especialistes de l'Hospital General de Catalunya que siguin requerits.

La gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, Anna Forcada, ha explicat que s'han destinat per torn horari 3 equips a l'atenció domiciliària i 2 equips a l'atenció residencial. La seva tasca fonamental és la detecció precoç de símptomes a les persones en el seu domicili o residència per tal d'establir mesures per evitar el contagi, donar el tractament adequat i el major confort possible i restablir així la seva qualitat de vida. Dels pacients residencials se'n fa un seguiment diari i de forma coordinada entre els diferents professionals.

En el cas que sigui necessari, segons han explicat les mateixes fonts, també s'estableix un procediment per tal de subministrar oxigen atesa la seva efectivitat en la millora de la simptomatologia. Alhora, l'àrea sanitària del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha ampliat i reforçat amb una carpa per tal de donar més confort, major equipament i millor atenció per a les persones que ho precisin.