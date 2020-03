Castells diu que la Conca d'Òdena es manté confinada «fins a nova ordre»

Després de la negativa de la Moncloa a endurir el confinament de la Conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que la situació als quatre municipis de la zona és manté igual que fa quinze dies, i continuarà així "fins a nova ordre". Visiblement enfadat, Castells ha exigit tan al govern català com a l'Estat "mesures excepcionals", i ha demanat que s'enviïn 70.000 testos ràpids per tal de fer una cartografia i determinar quina és la situació de contagi a la zona. Preguntat sobre si se sent enmig d'un pols entre el govern català i l'espanyol, Castells ha dit que no vol alimentar cap polèmica, i "que la Conca d'Òdena només està enmig d'una emergència sanitària".