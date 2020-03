La Moncloa diu «no» a la petició de Buch d'endurir el confinament a Igualada

El Govern espanyol no contempla autoritzar l'enduriment del confinament a Igualada, tal com ahir va demanar en roda de premsa el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. En un comunicat difós aquest dijous al matí, la Moncloa especifica que només el ministre de Sanitat, Salvador Illa, pot ordenar l'enduriment del confinament a la capital de l'Anoia i de tota la Conca d'Òdena en ser l'l'autoritat competent" i al·lega que una "ordre d'aquestes característiques" --que estableix que només poden sortir al carrer els que prestin serveis esencials-- només la pot executar el responsable de Sanitat com a autoritat delegada en virtut de la declaració de l'Estat d'alarma.

Ahir, en un roda de premsa telemàtica després de la reunió de comitè tècnic, el comitè assessor i el consell de direcció del pla d'emergències Procicat, Buch va explicar que la Generalitat ha acordat ampliar el confinament a la zona durant 15 dies més, ja que el vigent havia de finalitzar avui mateix. A la vegada, el titular d'Interior va explicar que el Govern havia aprovat una resolució per endurir el confinament i que s'havia transmès a la justícia i al govern espanyol a l'espera que fos autoritzada.

La resposta ha estat un no. En aquesta línia, el Govern ha explicat que segueix en tot moment les recomanacions de l'OMS i ha insistit que "ha adoptat les mesures més dràstiques a Europa i de les més estrictes a nivell mundial per vèncer el coronavirus". L'Executiu de Pedro Sánchez fa una crida "una vegada més a la unitat d'acció entre les administracions" i ha reiterat la seva voluntat constant de coordinació i col·laboració amb les comunitats autònomes en la seva lluita contra la pandèmia.

El brot d'Igualada és molt més mortal



Buch assegura que ens els informes del Govern sobre la pandèmia de coronavirus tenen dades que a Catalunya es produeixen 6,9 morts per cada 100.000 habitants. Una xifra que a l'Estat és de 7,4 defuncions per 100.000 habitants, a Madrid 27,9 traspassos per cada 100.000 habitants i a la Conca d'Òdena 63,1 morts per 100.000 habitants. A la regió italiana de Llombardia, la regió del país més afectada pel virus, 41 morts per cada 100.000 habitants.

Amb aquestes dades sobre la taula, el conseller d'Interior defensa la mesura que l'ha prioritzat per "protegir a la població" i no tant per evitar que el coronavirus es "propagui" fora de la zona.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que aquesta mesura "dràstica" és "absolutament necessària" per "aplanar la corba de casos" el més aviat possible, tallar les cadenes de transmissió, el risc de transmissibilitat i l'índex de transmissió. "Tot el que fem estricte avui serà temps guanyat després, i si ho fem bé, després ens podrem recuperar millor", va dir Vergés. "No tenim por de mesures dràstiques", ha reblat, recordant que les mesures actuals no tindran efecte immediat, sinó d'aquí uns dies. "És una crisi humanitària", va concloure.