La preocupació a l'Hospital s'estén a residències després de 15 dies de confinament a Igualada

Aquest dijous es compleixen 15 dies que la Conca d'Òdena viu confinada pel brot de coronavirus més important de tot Catalunya. L'Hospital d'Igualada, amb prop d'un miler de professionals, n'ha estat l'epicentre. En alguns moments, la xifra de treballadors confinats per la malaltia ha arribat al 40% i l'Hospital ha hagut d'adaptar-se per evitar el col·lapse.

Aquest dimecres, el Govern ha requerit endurir el confinament decretat el 13 de març per l'alta taxa de mortalitat. Mentre que la mitjana al país se situa als 6,9 morts per cada 100.000 habitants, a la Conca d'Òdena la xifra s'enfila fins als 63,1, nou vegades més. "És un virus molt encomanadís i esperem que no es focalitzi a les residències", ha dit l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

Uns 70.000 veïns de la Conca d'Òdena viuen totalment confinats des de la mitjanit del 13 de març. Des de llavors, tenien totalment prohibida l'entrada o sortida del perímetre confinat, que inclou els municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Aquesta situació, totalment inèdita a Catalunya, s'accentua amb la decisió de les conselleries d'Interior i Salut d'allargar aquest confinament quinze dies més i obligar a tots els veïns a quedar-se a casa, a excepció dels treballadors de serveis essencials. Aquesta mesura implica passar de la fase 1 de confinament a la 2.

La xifra de mortalitat no només es troba per sobre la mitjana catalana i l'espanyola, sinó que també se situa per sobre la Llombardia – epicentre del brot a Itàlia- que s'enfila als 41,6.

L'alcalde d'Igualada és el portaveu dels quatre municipis confinats. En una entrevista a l'ACN, ha assegurat que, ara mateix, una de les principals preocupacions és que el virus no s'escampi a les residències, ja que la virulència de la covid-19 és especialment dura amb la gent gran. De fet, a pocs quilòmetres de la zona confinada, ja hi ha hagut casos d'usuaris morts. En concret, 13 a la residència de Capellades i 1 a la de Vilanova del Camí.

Mesures per evitar el col·lapse

L'Hospital d'Igualada ha estat l'epicentre del brot que, segons les últimes xifres, ja acumula 43 morts i 332 infectats, dels quals 140 són sanitaris.

Des del centre, s'ha treballat incansablement per evitar el col·lapse i s'han fet crides reiterades per demanar ajuda. Un suport que ha arribat des del departament de Salut i que s'ha concretat a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, on s'han reservat 180 llits per a pacients que es deriven de l'Hospital d'Igualada.

En total, el Departament de Salut ha reforçat l'atenció als pacients de la Conca d'Òdena amb 152 professionals. 32 d'ells de forma directa als centres confinats. A més, l'Hospital de Bellvitge ofereix suport continu al centre igualadí.

L'Hospital també ha hagut de prendre mesures. S'ha canviat els horaris dels treballadors, amb torns de dotze hores 3 o 4 dies a la setmana, de dilluns a diumenge, i aquest dimecres, s'han començat a fer testos per coronavirus a tots els treballadors del centre. En alguns moments, la situació ha estat especialment complicada, com quan no es rebien 4.000 mascaretes perquè havien quedat retingudes a Madrid.

"Preveiem el tsunami després del tsunami"

La Conca d'Òdena acumulava, abans de la crisi del coronavirus, unes xifres d'atur superior a la mitjana catalana. Com a la resta del país, empreses importants de la zona estan en tràmit d'aplicar ERTOs a la seva plantilla. En aquest sentit, Castells ha reconegut que és un tema que els preocupa. Amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, confinada també a la capital de l'Anoia, "preveiem el tsunami després del tsunami", ha explicat.

L'alcalde ha recordat que el 95% de l'economia de la Conca d'Òdena són autònoms i petites i mitjanes empreses i, en aquest sentit, considera que el pla de mesures anunciat des de l'Estat "és poc ambiciós i concret, especialment per a ells". Per aquesta raó, exigeix "mesures més concretes, reals i ràpides" que puguin evitar que hagin d'abaixar la persiana i tornin a funcionar amb normalitat quan tot passi.

"La Conca està abastida"

Les primeres hores de confinament i els restrictius controls en els accessos van dur els alcaldes dels municipis confinats a exigir a l'executiu català que es facilités l'entrada de les mercaderies.

El primer dilluns de confinament, tres dies després de decretar-se la mesura, camions i furgonetes que portaven mercaderies de tot tipus a les empreses de la zona van començar a poder entrar. Segons l'alcalde, malgrat que inicialment els ajuntaments apostaven per unes "zones blanques" per a l'intercanvi, el sistema vigent "està funcionant bé". I ha assegurat que la Conca d'Òdena està "abastida", especialment els supermercats, serveis mèdics i farmàcies.

"Demano força a la ciutadania"

Castells és l'encarregat d'informar, diàriament, als mitjans de comunicació de les novetats que van sorgint dins l'àrea confinada. Alcalde d'Igualada des de fa nou anys, ha reconegut que mai s'hauria pensat "que viuria moments com aquests". "No només el confinament, que és impactant, sinó que és un virus que constantment provoca víctimes", ha lamentat.

L'alcalde és conscient del canvi que ha suposat en la vida dels veïns, i que el sacrifici que encara estan fent es mantindrà. "Altres països ens han demostrat que el que només funciona és el confinament" i, per aquest motiu, demana "paciència". "Sabem que és difícil, no veure a les persones que estimes, però aquesta mesura només serà eficient si ho fem tots", ha afegit.

L'origen del brot: un dinar

L'origen del brot de coronavirus d'Igualada prové d'un dinar el 28 de febrer amb més de 80 persones, moltes de les quals eren professionals de l'hospital de la ciutat. El 9 de març es va declarar un clúster de casos en una família, amb cinc persones afectades. La investigació epidemiològica va remuntar a aquest dinar, que era de jubilació d'un professional de l'Hospital d'Igualada i en què una persona d'aquella família va contagiar una part dels assistents. A partir d'aquí es van produir dues branques de contagi, una a dins de l'hospital i una altra d'expansió comunitària.