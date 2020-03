Castells exigeix al Govern que es «posi les piles»: «Que ningú pugui pensar que ens han tancat i han llençat la clau»

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit al Govern que "es posi les piles" perquè "ningú pugui tenir la sensació que ens han tancat i han llençat la clau". Ho ha dit després que la consellera de Salut, Alba Vergés, hagi assegurat que el Govern no està en disposició de fer testos a tota la població de la Conca d'Òdena. Per al portaveu dels alcaldes dels municipis confinats, només fent testos ràpids a tota la població es podrà aconseguir una cartografia real de la situació.

"Entenc que ara no n'hi hagi per tots, però almenys que els puguem fer als més vulnerables", ha dit. Per Castells, "el que no és tenir 70.000 persones confinades a casa seva i que, tot i tenir la taxa de mortalitat més alta, el Govern no proposi cap solució".

En la seva roda de premsa diària des que es va iniciar el confinament de la Conca d'Òdena i acompanyat virtualment per la resta d'alcaldes afectats, Marc Castells ha tornat a subratllar que la situació en aquest territori és molt greu, i ha explicat que cada dia es detecten entre 25 i 30 casos nous de coronavirus.

Segons ha dit, els experts aconsellen que la millor manera de solucionar el conflicte o, si més no, fer una cartografia real de la situació, seria fer testos ràpids a tota la població. Per aquest mateix motiu, aquest dijous ja va reclamar al Govern que part dels testos ràpids que han d'arribar a Catalunya aquest dissabte es destinin a la Conca d'Òdena.

Malgrat aquesta crida, aquest divendres, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el Govern no està en disposició de fer testos a tota la població de la Conca d'Òdena, i ha afegit que la prioritat és fer-los al personal sanitari de tot Catalunya. Unes declaracions que l'alcalde d'Igualada ha lamentat perquè, ha dit, "el que no és viable és tenir 70.000 persones confinades i que el Govern no proposi cap solució".

Per altra banda, Castells també ha valorat que ara el govern espanyol hagi autoritzat ja el confinament de la Conca d'Òdena en fase 1, i ha demanat que ara que és el govern espanyol qui els ha confinat resolguin "d'una punyetera vegada" la situació dels treballadors que no poden acudir al seu lloc de feina per culpa del confinament. "Es tracta d'una injustícia que vulnera els drets socials", ha dit.