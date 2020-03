Igualada enllesteix la transformació d'un pavelló de les Comes en hospital de campanya

Els tècnics han començat a treballar en un dels pavellons de la zona esportiva de les Comes d'Igualada per habilitar-lo com a hospital de campanya amb capacitat per a 100 persones, ampliable fins a 150. Les obres es van iniciar divendres al matí amb l'objectiu que a partir de dilluns podrien començar a arribar alguns pacients ja curats de la Covid-19 però que encara han d'estar dues setmanes en aïllament. El dissabte es va fer la desinfecció de tot el recinte i del material que s'hi havia de col·locar i aquest diumenge s'ha estat treballant en la instal·lació dels llits i la distribució d'espais. També, dissabte, es va resoldre la construcció de rampes per fer el trnsport de malalts amb vehicles del SEM.



Marc Castells ha dit aquest diumenge que amb aquesta instal·lació l'Ajuntment haurà respost en la seva part d'obligació de posar espais a punt per si cal actua davant un agreujament de l'emergència i per evitar el col·lapse de es estructures sanitàries actuals. Els equips humans que hi hagin de treballar és ja una qüestió del departametn de Salut, que de moment no ha explicat de quins professionals podria disposar ni quants en farien falta. En tot cas, a Les Comes no hi hauria d'haver ingressats greus, sinó que hauria d'estar dedicat a persones amb amb símptomes lleus o menys greus.

Segons el responsable de Protecció Civil a l'Anoia, Joan Boix, la pista de basquet seria la que s'utilitzaria per a acollir els pacients, mentre que la d'hoquei seria per a l'entrada i sortida del personal. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha dit que la mesura "és preventiva" i confien en no haver-ne de fer ús.

L'Hotel Amèrica també es posarà a disposició dels serveis assistencials i podria acollir 34 persones en la mateixa situació.

En paral·lel, segons va explicar Castells, s'han gairebé completat les obres de la nova residència per a la gent gran, a l'edifici on hi havia l'antiga Mútua Igualadina, per tal que l'edifici pugui estar enllestit el 10 d'abril. L'Ajuntament el posarà a disposició del departament de Salut per si també se n'ha de fer ús. L'equipament compta amb 80 llits, ampliables, "i pot fer la funció de residència sanitària", ha dit, tot afegint que "esperem no haver-lo de fer servir".

Igualada s'està preparant per una setmana en què el número de malalts encara podria anar creixent. A l'Hospital d'Igualada hi ha una trentena d'ingressos diaris per infecció del Covid-19.