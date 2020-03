L'Hospital d'Igualada reincorpora 85 professionals que estaven en quarantena

Un total de 85 professionals sanitaris s'han reincorporat aquest divendres a l'Hospital d'Igualada. Es tracta de personal que estava en quarantena des que es va declarar el brot de coronavirus a la capital de l'Anoia i que han donat negatiu a la prova de covid-19, segons ha informat el Departament de Salut. Des de dimecres que s'estan fent 100 tests diaris als professionals en quarantena per haver estat en contacte amb algun positiu i els que surtin negatius s'aniran reincorporant a l'hospital. La Generalitat preveu que la xifra de recuperacions augmenti i el centre pugui recuperar bona part del personal que tenia aïllat ja sigui per estar infectat o bé per precaució.

A més, des del passat 11 de març s'han fet 42 contractacions directes de nous professionals sanitaris per reforçar l'assistència a la Conca d'Òdena i s'han destinat 180 llits de l'Hospital General de Catalunya a pacients d'Igualada i dels municipis veïns amb 120 metges i infermers. L'Hospital de Bellvitge també treballa conjuntament amb el d'Igualada per donar-li el suport necessari per fer front a la pandèmia.

Paral·lelament, la Generalitat ha anunciat la obertura de 50 nous llits al centre igualadí i ha explicat que calcula que l'hospital encara té capacitat per créixer a mesura que es reincorpori més personal. La capacitat de creixement en la zona ambulatòria és de 25 pacients i l'àrea de consultes podria encabir fins a 20 pacients més.