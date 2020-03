Neix un nou portal d'Internet per promoure l'economia i l'ocupació a la Conca d'Òdena

La Conca d'Òdena es reinventa per fer front al confinament. En aquest sentit, ha nascut un nou portal d'Internet per tal de promoure l'economia i l'ocupació al territori. Els usuaris poden publicar ofertes i també peticions que necessitin. Per ara, el portal ja té una setantena d'usuaris i la majoria són empreses que ofereixen els seus serveis relacionats amb el confinament. Així, es pot trobar des d'empreses que assessoren d'altres en temes de teletreball, especialistes en desinfecció, o bé empreses que ofereixen servei a domicili d'alimentació i begudes. El nom del web és: concaconnectada.cat.