Marc Castells: "Estem a punt d'entrar a la setmana clau"

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat aquest dissabte al migdia en la roda de premsa diària sobre la crisi del COVID-19 que el territori està a punt d'entrar en la "setmana clau" d'aquesta emergència sanitària. El batlle ha advertit que les dades actuals són molt dures i que, tal com fa dies que adverteixen els experts, la tendència de víctimes i contagis continuarà a l'alça. Malgrat les dades greus i malgrat afrontar una de les setmanes més complicades de l'episodi, segons Castells aquesta setmana serà també l'inici de "començar a veure llum al final del túnel". Per tot plegat, des del consistori s'insisteix a demanar prudència i compromís de la ciutadania, continuar amb el respecte de les mesures establertes, l'aïllament social i extremar les precaucions per tal de protegir la comunitat i contribuir a fer remetre el brot.

Marc Castells també ha explicat que des de l'Ajuntament d'Igualada han contactat amb l'alcalde de Bèrgam, ja que, segons ha afirmat Castells, "Igualada és la Bèrgam catalana. Si Igualada és l'espòlier de Catalunya, Bèrgam és l'espòiler d'Igualada". Els dos consistoris han programat una reunió telemàtica, per tal que la capital de l'Anoia pugui aprendre del que ha viscut la ciutat italiana i fer millores en els protocols d'actuació dels propers dies.

A més a més, Castells ha celebrat la publicació al BOE de la prohibició dels acomiadaments de les empreses lligats a la crisi del coronavirus. Tot i això, el batlle ha reclamat, que tal com han demanat els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena des de l'inici del confinament, la protecció dels treballadors ha de ser des de les 00 h del 13 de març i, en aquest sentit "demanem una disposició addicional d'aquesta resolució del BOE per protegir especialment als treballadors confinats a la Conca d'Òdena que fa 16 dies que no poden accedir al seu lloc de treball". De la mateixa manera, Castells ha celebrat l'anunci de la consellera Chacón que ahir va explicar que el Govern està estudiant mesures compensatòries per aquests treballadors dels municipis confinats ha afirmat que "esperem que es faci efectiu".

Un dia més, l'alcalde d'Igualada ha reiterat la petició de testos ràpids per poder diagnosticar a la població de la Conca d'Òdena. "Ja no ens valen excuses. Portem 16 dies de confinament, som l'única zona confinada de l'Estat, amb una taxa de mortalitat 10 vegades més alta que la resta de Catalunya. Exigim mesures excepcionals per un territori en una situació excepcional", ha afirmat rotundament Castells. Aquesta petició respon a les recomanacions que arriben de tots els experts que indiquen que l'única manera de remetre l'episodi és poder diagnosticar aquells portadors asimptomàtics del virus mitjançant un test a tota la població.

Des del consistori també s'ha fet una crida a la ciutadania per descarregar l'aplicació del Departament de Salut "Stop Covid 19" i realitzar el qüestionari per tal de poder elaborar un mapa de calor de la situació a la Conca d'Òdena.

L'alcalde d'Igualada també ha volgut recordar que es continua treballant intensament per afrontar el greu episodi. En aquest sentit, l'habilitació del complex esportiu de Les Comes com hospital de campanya avança a bon ritme. Ahir van arribar els 90 llits cedits per l'Hospital de Bellvitge. Per això, Castells ha volgut agrair a Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet per coordinar el seu trasllat. Un cop més, Castells ha remarcat que "esperem no haver d'usar aquest equipament, però com a consistori tenim la responsabilitat de tenir-lo a punt per, si fes falta, poder atendre amb dignitat i eficiència a la ciutadania".

Castells també ha explicat que s'ha reunit amb el Dr. Soto i la Dra. Riera, a qui ha agraït la feina de reorganització de l'Atenció Primària d'Igualada per atendre la població en aquestes circumstàncies extraordinàries. En aquest sentit, l'alcalde ha afirmat que "vull avisar la ciutadania de la zona confinada, que pel que fa a l'Atenció Sanitària, estan en les millors mans possibles"

Finalment, l'alcalde ha fet un agraïment a la gran quantitat de persones, empreses i entitats que estan ajudant i col·laborant solidàriament en aquest greu episodi. També s'ha fet un agraïment especial a l'ajuda de la comunitat xinesa de la Conca.

Tot i això, l'alcalde ha recordat que la zona segueix en un moment molt complicat, que la propera setmana probablement es viurà el punt de tensió més gran i que, per això, es necessitarà, més que mai, rebre tot el material necessari per a l'hospital, les residències i els Centres d'Atenció Primària.

Per acabar, Marc Castells ha explicat i agraït l'aportació d'Abacus Cooperativa, que ha fet una donació de material de lleure infantil per a infants de famílies vulnerables de la Conca. En aquest sentit, Mario de la Torre, membre del Consell Rector d'Abacus Cooperativa, ha explicat que, "davant d'aquests moments difícils de confinament, Abacus vol contribuir a una comunitat de la qual se sent part i aportar el nostre gra de sorra per alleugerir la situació de molts infants, pares, mares i mestres amb molt temps per ocupar durant aquests dies". Per això, s'ha seleccionat una gran partida de materials de papereria, manualitats, llibres infantils i joguines per un valor de 40.000 euros que es distribuiran a les famílies més necessitades de tots els municipis confinats.