Creix el nombre de famílies que demanen aliments als Serveis Socials de la Conca d'Òdena

El coordinador general de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha assegurat aquest diumenge que el nombre de famílies que demanen aliments als Serveis Socials de la Conca d'Òdena ha crescut de "manera important" des de l'inici de la crisi del coronavirus. Segons ha explicat, una part d'aquestes famílies ho fan per "l'angoixa" que suposa no saber si hi haurà falta d'aliments, però hi ha una part molt de treballadors afectats per ERTO i gent que treballa en l'economia submergida i que, per tant, ara no tenen cap tipus d'ingrés. En aquest sentit, Morist ha garantit el subministrament d'aliments i ha dit que, si cal, Creu Roja augmentarà la freqüència de dies de repartiment a la Conca d'Òdena.