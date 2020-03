Els municipis de la Conca d'Òdena lamenten el retard en la solució als problemes laborals

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, confia que el Consell de Ministres d'aquest dimarts solucioni la situació dels treballadors de la Conca d'Òdena que no poden anar a treballar fora de l'àrea confinada i els que es troben en situació inversa. Segons ha explicat en roda de premsa ha estat en converses amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, "perquè ens doni ja la solució definitiva", que espera que sigui en la sessió de l'executiu espanyol d'aquesta setmana. "No pararem fins que es respectin els seus drets laborals", va asssegurar. Aquestes mesures podrien afectar unes 10.000 persones, segons Castells.

Igualada té pendent de resoldre en quina situació queden els treballadors dels quatre municipi aïllats de la Conca d'Òdena que tenen la feina fora d'aquest límit de confinament estricte i en quina situació queden els que vivint fora de la Conca hi han d'anar a treballar i no poden fer-ho. Per als primers, la Generalitat havia acordat que poguessin tramitaar una baixa laboral des del dia del confinament, però el govern de l'Estat no ha aprovat aquest acord. Per als que viuen a fora i han de treballar a dins de la zona confinada, no hi ha proposta. Tant els alcaldes de la Conca com la Unió Empresarial de l'Anoia han fet reiterades peticions al departament i al ministeri per resoldre la situacio, de moment sense èxit.

Pel que fa al reial decret de diumenge que prohibeix les activitats laborals no essencials, Castells assegura que, a l'espera de tenir tota la informació, "el que ens arriba és que s'incrementarà el control de sortida i entrades de vehicles".

En la compareixença d'aquest dilluns, Castells ha recordat que la situació en la qual es troben els treballadors és, després de l'emergència sanitària, el que més els preocupa. Ha explicat que ha mantingut contacte directe amb la ministra de Treball i que confia que tinguin en compte la demanda que fa dies que els hi fan. Cal recordar que la Generalitat va aprovar que els empleats confinats que no es poden desplaçar cobressin la prestació per incapacitat laboral temporal però, que l'Estat, que havia de validar-ho, no ho va fer.

Castells ha reconegut que desconeix com s'articula el decret que afectarà els treballadors de la Conca d'Òdena. "No ho sabrem fins que no el llegim", ha dit. No obstant això, espera que, tal com porten exigint els alcaldes dels municipis confinats, sigui retroactiu, a partir del dia que es va decretar el tancament del territori.

"Confinats dins del confinament"

L'alcalde d'Igualada ha assegurat que, malgrat el nou reial decret aprovat per l'Estat aquest diumenge, "fins a nova ordre" els quatre municipis de la Conca d'Òdena segueixen "confinats dins del confinament". Ha explicat que amb els alcaldes d'Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui han fet una primera valoració del text i que malgrat sí que els podria marcar una nova situació, "de moment estem igual que abans". Ha dit que el que sí que els ha arribat és que es podria incrementar el control de sortida i entrada de vehicles a l'àrea confinada.

S'atura el cobrament dels lloguers dels pisos de protecció oficial

Una de les novetats que ha anunciat l'alcalde d'Igualada aquest dilluns és que l'Ajuntament ha aturat el cobrament dels lloguers dels pisos de protecció oficial a través de l'empresa municipal PIMHA. Serà durant els pròxims tres mesos i no es tornarà a pagar fins al juliol.